Rusų ekspertas: JAV smūgiai Sirijoje tikriausiai žymi Vašingtono ir Maskvos netiesioginio konflikto pradžią

Analitinio centro „Rusijos tarptautinių reikalų taryba“ (RSMD) generalinis direktorius Andrejus Kortunovas pridūrė, kad JAV smūgiai taip pat sukuria nepalankų foną ateinančią savaitę suplanuotam JAV valstybės sekretoriaus Rexo Tillersono vizitui Maskvoje.

„Rusijos ir JAV susidūrimų Sirijoje tikimybė didėja, nes kalbama ne tik apie tai, kad šios dvi šalys vykdo karines operacijas vienos šalies teritorijoje, jų tarpusavyje nekoordinuodamos“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė ne pelno organizacijos.

„Galima sakyti, kad netiesioginis Rusijos ir JAV karinis konfliktavimas jau prasidėjo, nes JAV suduoda smūgius Rusijos sąjungininkui – (Sirijos prezidento Basharo al) Assado pajėgoms, infrastruktūrai, kurią kontroliuoja Damaskas“, – pažymėjo A. Kortunovas.

Pasak jo, aerodrome, kurį apšaudė JAV pajėgos, šaltinių teigimu, buvo ir rusų lėktuvų. Eksperto nuomone, tokie Vašingtono veiksmai didina tiesioginės Rusijos ir JAV priešpriešos riziką.

„Žinoma, tiesioginės karinės Rusijos ir JAV priešpriešos rizika reikšmingai padidėja, bet kokiu laipsniu šis galimas susidūrimas nuves arba nenuves prie trečio pasaulinio karo, yra atitinkamų lyderių atsakomybės klausimas“, – pabrėžė A. Kortunovas.

Jis taip pat mano, jog pastarieji įvykiai „sukuria nepalankų foną JAV valstybės sekretoriaus Rexo Tillersono vizitui Maskvoje ir, tuo pačiu, nepalankią atmosferą Rusijos ir JAV santykių plėtojimui“.

„Aišku, kad vietoje bendradarbiavimo krypties aptarinėjimo pagrindinė tema bus padėtis Sirijoje ir bandymas rasti kokį nors sprendinį, kuris sudarytų sąlygas sumažinti įtampą ir sutrukdytų eskalacijai“, – sakė ekspertas.

Jo nuomone, politiniu ir diplomatiniu požiūriu Maskva atsidūrė keblioje padėtyje, „kai sunku rasti naudingą reakciją į tai, kas įvyko“.

Ekspertas numato du galimus Rusijos reakcijos variantus.

„Galima tęsti tradiciškai rusišką liniją, kad cheminė ataka nesusijusi su Damasku, kad tai – provokacija, blokuoti bet kokias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, bet tada egzistuoja galimybė, kad JAV tęs savo karinius veiksmus. Ir tai gali sukelti tiesioginės Rusijos ir JAV karinės priešpriešos Sirijoje pavojų su neprognozuojamomis pasekmėmis“, – sakė jis.

Kita vertus, „galima eiti kitu keliu: pripažinti Vakarų versiją, kad cheminę ataką įvykdė B.al Assado pajėgos ir kad režimas privalo atsakyti“, pažymėjo A. Kortunovas.

Jo nuomone, „tokia pozicija liudytų, kad Rusija pasirengusi atiduoti B.al Assadą ir sutikti su režimo pakeitimu“.

„Tada kyla klausimas, ką mes ten veikėme visus tuos metus ir kokie yra mūsų pačių karinės kampanijos rezultatai“, – pridūrė jis.

„Manau, čia reikia didelio politinio meno ir lankstumo, kad neprarastume Sirijoje iškovotų pozicijų ir tuo pačiu užkirstume kelią naujam įtampos tarp Amerikos ir Rusijos padidėjimui, kuris ... sukeltų padarinių ne tik regionui, bet ir visam mūsų santykių kompleksui“, – sakė A. Kortunovas.

JAV pajėgos smogė Sirijai

S. Lavrovas: JAV ataka Sirijoje primena Vakarų surengtą Irako puolimąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas palygino praeitą naktį surengtą JAV raketų ataką Sirijoje su prieš 14 metų be Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos leidimo Vakarų surengtu Irako puolimu.Daugiau skaitykite čia

Kremlius stabdo informacijos keitimąsi su JAVKremlius pranešė, kad karinės komunikacijos kanalai su JAV liks atviri, bet informacija keistis neketinama.Kremlius teigia, kad susidūrimų oro erdvėje rizika po pastarųjų oro atakų gerokai padidės.Rusija paskelbė apie sutarties su JAV dėl susidūrimų vengimo Sirijos oro erdvėje vykdymo sustabdymą.Maskva praneša, kad susitarimas su JAV, kuriuo buvo siekta užkirsti kelią incidentams Sirijos oro erdvėje, yra laikinai pristabdomas. Toks žingsnis žengtas kaip atsakas į JAV suduotą smūgį.Pagal memorandumą, pasirašytą po to, kai 2015 metų rugsėjo mėnesį Rusija Sirijoje inicijavo oro pajėgų kampaniją, Rusija ir JAV įsipareigojo keistis informacija apie vykdomus skrydžius, taip siekdamos išvengti incidentų Sirijos oro erdvėje, kurią kirsdavo nemažai orlaivių.Sirijoje įkurtoje Rusijos bazėje yra keletas dešimčių karo lėktuvų ir didelis skaičius priešlėktuvinių raketų.JAV išpuolį Kremlius įvardijo kaip „Islamo valstybės“ ir kitų teroristinių grupuočių interesus atitinkantį veiksmą.

Sirijos sukilėliai pasveikino JAV ataką ir ragina veikti toliauSirijos sukilėliai penktadienį pasveikino JAV antskrydį prieš vyriausybės pajėgų oro bazę, tačiau ragino amerikiečius imtis papildomų veiksmų: viena įtakinga frakcija pabrėžė, kad vieno smūgio „neužtenka“.JAV ataka prieš vidurio Sirijoje esančią Šairato bazę buvo pirmasis Vašingtono karinis žingsnis prieš prezidento Basharo al Assado režimą per šešerius metus besitęsiantį pilietinį karą.Daugiau skaitykite čia

V. Putinas šaukia skubų pasitarimąSky News praneša, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas skubiai sušaukė gynybos pasitarimą, po JAV pajėgų atakos Sirijoje.

D. Tuskas išreiškė paramą JAV veiksmamshttps://twitter.com/eucopresident/status/850276318914560002

Prancūzijos prezidentas F. Hollande'as šaukia skubų pasitarimąPrancūzijos prezidentas Francois Hollande'as šaukia skubų gynybos pasitarimą, po JAV įvykdytos atakos prieš Sirijos aviacijos bazę., rašo Sky News.„Basharas al Assadas panaudojo cheminį ginklą. Tą padarė jau ne pirmą kartą“, – pareiškė Prancūzijos prezidentas. „2013 metais jis jau nuodijo savo žmones. Tuomet prašiau Jungtinių Valstijų reakcijos ir atitinkamų veiksmų“, – sakė F. Hollande'as. „Dabar, cheminis ginklas buvo panaudotas dar kartą ir, perspėję mus, amerikiečiai nusprendė suduoti smūgį taikiniams Sirijoje“, – sakė jis.

D. Grybauskaitė: Sirijos ir Rusijos vadovai turi žinoti raudonas linijasOro smūgius Sirijoje surengusios Jungtinės Valstijos tinkamai reagavo į mirtiną cheminę ataką, dėl kurios Vakarai kaltina prezidento Basharo al Assado režimą, sako Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.„Visas pasaulis, išskyrus Rusiją ir Assado režimą (...), vertina kaip karo nusikaltimą ir nusikaltimą žmoniškumui, todėl reakcija yra būtina. Tokią reakciją tiesiogiai ir pademonstravo Jungtinės Valstijos“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė prezidentė.Paklausta, ar JAV ataka negali išprovokuoti didesnio konflikto, D.Grybauskaitė atsakė: „Manau, kad atvirkščiai. Ir Assadas, ir Rusija turi žinoti raudonas linijas, kas galima ir negalima“.Daugiau skaitykite čia

Rusija reikalauja surengti JT posėdį Rusija penktadienį pareikalavo nedelsiant surengti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, per kurį būtų aptartas Jungtinių Valstijų raketų smūgis Maskvos sąjungininko Sirijos prezidento Basharo al Assado pajėgoms.„Raginame JT Saugumo Tarybą surengti nepaprastąjį posėdį šiai padėčiai aptarti“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Be to, Rusijos URM pareiškė, kad penktadienį paryčiais surengtas JAV sparnuotųjų raketų smūgis Sirijos karinių oro pajėgų Šairato bazei, per kurį žuvo mažiausiai šeši žmonės, yra „šiurkštus ... tarptautinių įstatymų pažeidimas“.

Prancūzijos prezidentas: JAV ataka yra tai, ko mes norėjome 2013 m. Prancūzijos prezidentas teigė, kad tokios JAV reakcijos po cheminės atakos Sirijoje laukė ir 2013 metais, kuomet taip pat buvo įvykdyta cheminė ataka prieš civilius gyventojus. Jis taip pat pridūrė, kad Vokietijos ir Prancūzijos bendros pastangos JT Saugumo taryboje padės surasti geriausią sprendimą, kaip reaguoti į cheminę ataką Sirijoje.

Kinija ragina vengti tolesnio padėties pablogėjimo Sirijoje Kinija penktadienį paragino išsaugoti santūrumą pastangose sureguliuoti Sirijos konfliktą, kai Jungtinės Valstijos smogė vienai šios šalies karinių oro pajėgų bazei sparnuotosiomis raketomis, reaguodama į numanomą cheminę ataką prieš sukilėlių kontroliuojamą miestą.„Dabar labai svarbu išvengti tolesnio padėties pablogėjimo“, – per įprastą spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying. Tačiau ji pridūrė: „Priešinamės bet kurios šalies, organizacijos arba asmens cheminio ginklo panaudojimui bet kokiomis aplinkybėmis, bet kokiu tikslu.“

Rusija stabdo susitarimą su JAV Sirijoje Rusija „sustabdo“ susitarimą su JAV dėl susidūrimų vengimo Sirijos oro erdvėjeMaskva teigia, kad reaguodama į JAV smūgius sustabdo susitarimą su amerikiečiais, kuriuo siekiama užkirsti kelią incidentams oro erdvėje virš Sirijos.Taip pat Rusija šaukia skubų Jungtinių Tautų Saugumo tarybos pasitarimą dėl JAV oro antskrydžio Sirijoje.

Sirijos kariuomenė: JAV tapo „Islamo valstybės“ partnereSirijos kariuomenė: oro antskrydžiai padarė JAV „Islamo valstybės“ partnereSirijos kariuomenės vado teigimu, per sparnuotųjų raketų išpuolį į Sirijos vyriausybės kontroliuojamą oro pajėgų bazę, žuvo šeši žmonės ir buvo padaryta didžiulė žala. Pranešime pabrėžiama, kad Sirijos kariuomenė toliau kovos su terorizmu ir sieks atkurti taiką ir saugumą Sirijoje, rašo Sky news. Kariuomenės vado pranešime išpuolis vadinamas „akivaizdžios agresijos“ aktu, dėl kurio JAV tapo „Islamo valstybės“, „Al Nusra“ fronto ir kitų teroristinių organizacijų partnere.

Sirijos sukilėliai ragina veikti ir toliau Sirijos sukilėlių atstovas ragina rengti tarptautinius išpuolius prieš visas Sirijos karinių oro pajėgų bazes.

Sirijos kariuomenė žuvo 6 žmonės Per įvykdytą JAV sparnuotųjų raketų smūgį vienai oro pajėgų bazei šalies vidurio regione ir kad šiam kompleksui buvo padaryta didelės žalos.„3 val. 42 min. (vietos, 3 val. 42 min. Lietuvos laiku) Jungtinės Valstijos įvykdė įžūlią agresiją, (smogusios) raketomis vienai iš mūsų oro pajėgų bazių šalies vidurio regione. Žuvos šeši žmonės, esama sužeistų, padaryta reikšmingos žalos“, – sakoma per valstybinę televiziją paskelbtame Sirijos kariuomenės atstovo pranešime.Atstovas nenurodė, ar žuvusieji buvo civiliai, ar kariai.

Vokietija supranta JAV veiksmus Vokietija pavadino JAV veiksmus „suprantamais“. „Tai kad JAV oro antskrydžiu sureagavo prieš B. al. Assado kariuomenės objektą, iš kurio buvo įvykdytas kraupus karo nusikaltimas yra suprantamas“ ,- sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis. .

Iranas griežtai pasmerkė JAV karinį smūgį Sirijoje Iranas penktadienį pareiškė „griežtai smerkiantis“ JAV raketų smūgį vienai Sirijos oro pajėgų bazei, siejamai su numanoma chemine ataka prieš vieną sukilėlių kontroliuojamą miestą.„Smerkiame visus vienašališkus karinius veiksmus ir JAV karo laivų raketų smūgį Šairato oro pajėgų bazei, remiantis antradieninės įtariamos atakos Chan Šeichūne dingstimi“, – naujienų agentūrai „Fars“ sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghassemi. Iranas ir Rusija yra artimiausi Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo sąjungininkai. Per jau šešerius metus besitęsiantį pilietinį karą Sirijoje Teheranas siuntė Damaskui pinigų, ginklų, karinių patarėjų ir instruktorių, taip pat mobilizavo savanorių kovotojų pajėgas.

Rusijos ambasada Sirijoje teigia neturinti informacijos apie nukentėjusius po JAV atakos, skelbia „Sky News“.

Stebėtojai praneša apie žuvusiuosiusPer JAV smūgį Sirijos oro pajėgų bazei, kuris penktadienį buvo suduotas reaguojant į įtariamą cheminę ataką, žuvo keturi kariai, o bazės objektai buvo praktiškai sunaikinti, pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija.„Tarp keturių žuvusių karių yra oro pajėgų komodoras“, – nurodė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).„Oro bazė buvo beveik visiškai sunaikinta: kilimo ir tūpimo takas, degalų rezervuarai ir priešlėktuvinės gynybos (įrengimai) – viskas buvo išsprogdinta“, – nurodė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija.Sirijos kariuomenė paskelbė apie 6 žuvusiuosius Tokią informaciją paskelbė Sirijos valstybinė televizija.

Nei vienas rusas nebuvo sužalotas Rusija patvirtino, kad nei vienas rusas nebuvo sužalotas per JAV ataką Sirijos režimo taikiniams.

Kremlius: šie JAV smūgiai Sirijoje pakenks Rusijos ir JAV santykiams Rusijos prezidento žodžius perdavęs V. Putino atstovas spaudai, teigia, kad Rusijos prezidentas JAV smūgį Sirijos režimo taikiniams apibūdino kaip agresijos prieš suverenią valstybę aktą ir pavadino tai tarptautinės teisės pažeidimu. Taip pat jis teigė, kad JAV smūgiai Sirijos režimo taikiniams yra aktas, nukreipiantis dėmesį nuo daugelio civilių mirčių Irake. Daugiau skaitykite čia

JAV Kongresas palaiko D. Trumpo veiksmusAukščiausio rango JAV įstatymų leidėjai, Kongrese atstovaujantys abiem pagrindinėms partijoms, ketvirtadienį išreiškė palaikymą prezidento Donaldo Trumpo įsakymu surengtam dideliam raketų smūgiui vienai Sirijos karinių oro pajėgų bazei, bet kai kurie deputatai perspėjo nesiimti tolesnių veiksmų be Kongreso pritarimo.D.Trumpas pareiškė Amerikos žmonėms, kad įsakė smogti Sirijos pajėgoms atsakant į „barbarišką“ ir pražūtingą cheminę ataką prieš civilius. Dėl šios atakos D.Trumpas kaltina autoritarinį Sirijos prezidentą Basharą al Assadą.„Pasirūpinti, kad Assadas žinotų, jog įvykdęs tokių nepakenčiamų žiaurumų turės sumokėti, yra teisinga“, – savo pranešime nurodė Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras, šiaip negailintis kritikos neseniai dirbančiai D.Trumpo administracijai.Daugiau skaitykite čia

Per ataką žuvo 5 Sirijos vyriausybės kariai, dar septyni sužeistiNaujausiai duomenimis, per raketų antskrydžius Al-Mayadeeno aviacijos bazėje žuvo penki Sirijos kariai, dar septyni buvo sužeisti. Tai naujienų agentūrai Reuters patvirtino Homso gubernatorius.

Jungtinės Karalystės vyriausybė „visiškai palaiko“ JAV veiksmus SirijojeJungtinės Karalystės vyriausybė išreiškė pilną paramą Jungtinių Valstijų veiksmams Sirijoje, kurie įvardijami kaip atsakas Sirijos režimo įvykdytai cheminei atakai, praneša BBC.JK vyriausybės atstovė sakė BBC, kad „mūsų manymu, tai buvo tinkamas atsakas į barbarišką Sirijos režimo cheminio ginklo ataką ir yra skirta sustabdyti tokius veiksmus ateityje“.

Per antskrydžius žuvo mažiausiai keturi Sirijos kariaiPer Jungtinių Valstijų surengtą ataką prieš Sirijos aviacijos bazę žuvo mažiausiai keturi Sirijos režimo kariškiai, praneša Reuters.

R. Tillersonas apkaltino Rusiją neįvykdžius savo įsipareigojimų dėl Sirijos cheminio ginkloJAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neįvykdė savo įsipareigojimų dėl Sirijos cheminio ginklo sunaikinimo, numatytų 2013 metų sutartyje, praneša „The Associated Press“.Jis taip pat pabrėžė, jog Jungtinės Valstijos jau imasi žygių Sirijos prezidentui Basharo al Assado nušalinti. „Žingsniai jau žengiami“, – perduoda JAV valstybės sekretoriaus žodžius televizijos kanalas CBS.Kaip jau buvo pranešta, ketvirtadienį apie 60 raketų „Tomahawk“ buvo paleista iš JAV karinių laivų Viduržemio jūroje į Sirijos vyriausybės armijos bazę Homso provincijoje. Pasak JAV pareigūnų, buvo smogta aerodromui, iš kurio antradienį pakilo Sirijos karinių oro pajėgų lėktuvai su cheminiu ginklu.Žiniasklaida pažymi, jog tai buvo pirmoji tiesioginė Jungtinių Valstijų ataka prieš Sirijos vyriausybės ginkluotųjų pajėgų pozicijas ir radikaliausias JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas nuo jo inauguracijos.

Rusijos šaukia skubų JT Saugumo tarybos posėdį„Šis smūgis pakenks kovai su terorizmu, – naujienų agentūrai RIA sakė Viktoras Ozerovas, Rusijos federacijos gynybos komiteto vadovas.„Jungtinių Valstijų smūgis Sirijos aviacijos bazėje smarkiai pakenks pastangoms kovoti su terorizmu Sirijoje. Rusija reikalaus sušaukti skubų Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdįdėl šio smūgio“, — kalbėjo V. Ozerovas.Jis taip pat pridėjo, kad po šio veiksmo galimai bus nutrauktas bet koks bendradarbiavimas tarp JAV ir Rusijos kariuomenių.