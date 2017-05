„Turiu baisių naujienų. Mirė Svetlana Aleksijevič. Daugiau informacijos neturiu“, - rašoma žinutėje.

Tačiau tokią informaciją greitai paneigė S. Aleksijevič leidėjas Rusijoje ir pati rašytoja. RBC žurnalistui ji patvirtino, kad jaučiasi puikiai, o apie ką tik Rusijos žiniasklaidoje ir Prancūzijos leidinyje „Le Figaro“ paskelbtą klaidinančią žinią sužinojo iš žurnalistų.

„Tikrai neįsivaizduoju, kas įsigeidė platinti tokią informaciją. Mano knygos buvo išverstos į korėjiečių kalbą, todėl dabar esu Seule surengtame jų pristatyme“, – sakė ji žurnalistui.

Ketvirtadienį žinia apie rašytojos mirtį buvo paskelbta ir leidinyje „Le Figaro“, taip pat išplatinta Prancūzijos kultūros ministrės F. Nyssen tviteryje. Pareigas vyriausybėje F. Nyssen pradėjo eiti 2017 m. gegužės 17 d. Anksčiau ji vadovavo leidyklai „Actes Sud“, išleidusiai kelis S. Aleksijevič kūrinius.

Manoma, kad melaginga naujiena galėjo pasklisti per netikrą tviterio paskyrą. Netrukus po to, kai informacija apie tariamą N. Aleksijevič mirtį pasklido internete, joje pasirodė dar viena žinutė: „Ši paskyra yra netikra, sukurta italų žurnalisto Tommasso Debenedetti“.

