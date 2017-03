Rusijos kariškiai ruošiasi masinėms laidotuvėms? Perka vėliavas karstams uždengti už 25 mln. rublių

Iš viso 2017 m. žinyba planuoja išleisti iki 6,3 mlrd. rublių ritualinėms paslaugoms – kariškių laidotuvėms, antkapiams ir paminklams, informuoja gazeta.ru.

Rusijos Gynybos ministerija paskelbė vėliavų ir emblemų kariniams daliniams ir Generaliniam štabui bei vėliavų parkui „Patriot“ pirkimo konkursą. Kaip matyti iš pirkimo dokumentų, šiems tikslams žinyba ketina skirti iš biudžeto 36,5 mln. rublių (594 278 eurų). Didelė dalis šių lėšų – 25 mln. rublių bus skirta vėliavoms kariniams ritualams, o konkrečiai – 49 tūkst. Rusijos valstybinės vėliavos audeklų karstams uždengti.

Kaip leidiniui „Gazeta.ru“ pasakojo šaltinis vienoje iš jėgos struktūrų, su vėliavomis ir karinėmis iškilmėmis laidoja ne tik karius, bet ir daugelį kitų piliečių.

„Karinė žinyba – didžiulė struktūra. Yra daug kariškių pensininkų, veteranų, kuriuos irgi reikia laidoti su karinėmis iškilmėmis, – aiškino pašnekovas. – Be to, kariai ne visada žūsta karo lauke.“

Pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerijoje kasmet numiršta nuo 600 iki 800 darbuotojų, o nuo nusikaltėlių rankų žūsta tik 100–200 žmonių.“

Pašnekovas pabrėžė, kad su karinėmis iškilmėmis buvo laidojami net ir Raudonosios armijos karių, žuvusių per Antrą pasaulinį karą, palaikai, kurių iki šiol randama. „Taigi vėliavos skirtos ne tik tiems, kas dalyvauja karinėse operacijose šiais laikais“, – sakė pareigūnas. Jo teigimu, kariškiams pensininkams laidotuves finansuoja vyriausybė, o tada „vėliava perduodama giminaičiams“. Be to, šis pirkimas paskaičiuotas keleriems metams į priekį, o ne metams ar porai mėnesių.

Kaip rašoma dokumentuose, konkurso laimėtojas turės pateikti ritualines vėliavas iki 2017 m. birželio keturiais adresais – į Ščiolkovą, Rostovą prie Dono, Jekaterinburgą ir Chabarovską.