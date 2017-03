Rusijos ir Irano ryšiams stiprėjant V. Putinas Maskvoje susitiko su H. Rouhani

H. Rouhani su pirmuoju oficialiu vizitu į Rusiją atvyksta tuo metu, kai abi Sirijos režimo šalininkės stengiasi užbaigti šešerius metus besitęsiantį konfliktą, ir nemažai padarė, kad smarkiai susilpnintų JAV įtaką taikos deryboms.

Susitikimo pradžioje V. Putinas pasakė prezidentui H. Rouhani, kad Maskva ir Teheranas „dirba labai efektyviai, faktiškai visais frontais, tarptautinėje veikloje, sprendžiant pagrindines ir rimčiausias tarptautines problemas“, parodė valstybinė televizija.

Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi prieš kelionę į Maskvą sakė, kad šalių lyderiai aptars „regioninių problemų, o ypač – Sirijos krizės, sprendimus, kurie jas greitai užbaigtų“, bei būdus, kaip kovoti su „terorizmu ir ekstremizmu“.

Šis vizitas vyksta tokiu metu, kai tarp šių dviejų šalių, iš pradžių buvusių Sirijos sąjungininkėmis, nebesutariama dėl sirų opoziciją remiančios Turkijos vaidmens.

Iranas ir Rusija tapo artimomis sąjungininkėmis Sirijoje, kur abiejų šalių kariuomenės teikia paramą prezidento Basharo al Assado kariuomenei.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva ir Teheranas padėjo Damasko režimo pajėgoms atsiimti iš sukilėlių kai kurias teritorijas. Be to, praėjusiais metais jos dalyvavo stambioje operacijoje, per kurią buvo atkovota sukilėlių kontroliuota Alepo miesto rytinė dalis.

Maskva 2016-aisiais netikėtinai sudarė aljansą su Turkija konfliktui Sirijoje spręsti.

Tačiau Iranas atsargiau žiūri į Turkijos dalyvavimą pastangose pilietiniam karui Sirijoje nutraukti, įtampai dar kiek padidėjus, kai Maskva ir Ankara paliko Teheraną nuošalėje, skelbiant paliaubas gruodį.

Ekonominis bendradarbiavimas

H. Rouhani, į Maskvą atvykęs drauge su užsienio reikalų ministru Mohammadu Javadu Zarifu, naftos ministru Bijanu Zanganeh ir kitais aukšto rango pareigūnais, turėtų pasirašyti daugiau kaip 10 ekonominio bendradarbiavimo susitarimų su Rusija, pranešė Irano valstybinė žiniasklaida.

Vėlų pirmadienį Irano prezidentas susitiko su Rusijos premjeru Dmitrijumi Medvedevu. H.Rouhani sakė tikėjęsis, kad šis vizitas pažymės „naują posūkio tašką“ dvišaliuose santykiuose, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.

Kremlius savo pranešime šį mėnesį teigė, kad per H.Rouhani vizitą iš dalies bus susitelkta į „prekybos, ekonominių ir investicinių ryšių plėtros perspektyvas“.

Be bendradarbiavimo Sirijoje, nepaisant menkų prekybinių santykių, pastaruoju metu sustiprėjo ir Maskvos bei Teherano energetikos ir gynybos ryšiai.

Rusija artimiausiais metais ruošiasi statyti devintą iš 20 Irano branduolinių reaktorių. Be to, ji tapo ilgalaike Iraną ginklais aprūpinančia partnere – ji tiekia Teheranui priešlėktuvinės gynybos sistemas S-300.

Dvišaliai santykiai su Rusija suklestėjo Irano prezidentu tapus H. Rouhani, nors iki tol tarp šalių būta nesutarimų dėl teritorijos, naftos ir komunizmo.

H. Rouhani siekia pagerinti savo šalies ekonomiką artėjant prezidento rinkimams. Manoma, kad gegužę jis bus perrinktas antrai kadencijai.