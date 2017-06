Rusijos diplomatas paskirtas pirmuoju JT kovos su teroru įgaliotiniu

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas inicijavo šio biuro steigimą, kad būtų koordinuojamas iš viso 38 JT vienetų, kurių veiklos sritis yra antiteroristinės priemonės, darbas.

JT Generalinė Asamblėja naujo biuro sukūrimui pritarė praėjusią savaitę. V. Voronkovo paskyrimas kovos su teroru įgaliotiniu, turinčiu JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo rangą, Rusijai reiškia įvertinimą ir Jungtinėse Tautose, ir tarptautinėje kovoje su teroru.

V. Voronkovas iki šiol buvo aukščiausias Rusijos atstovas JT būstinėje Vienoje. Be to, jis priklausė Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA). Prieš tai 1953 metais gimęs diplomatas, puikia kalbantis anglų ir lenkų kalbomis, be kita ko, buvo Rusijos ambasadoriaus Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) pavaduotojas bei Rusijos ambasadorius Lenkijoje.