Anot oficialios Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės, visi Rusijai nepalankūs JAV veiksmai, kurių bus imamasi siekiant išaiškinti per 2016-ųjų metų JAV prezidento rinkimus kibernetinėje erdvėje vykusius įsilaužimus, neabejotinai sulauks atitinkamo atsako.

Ministerijos atstovės Marijos Zacharovos teigimu, atitinkami veiksmai bus inicijuojami ir reaguojant į nurodymus išvykti iš šalies. Išsamiau M. Zacharova šio teiginio nepakomentavo.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas korespondentams pasakė, kad jokios alternatyvos atsakomiesiems veiksmams nėra, ir pridūrė, kad prezidentas V. Putinas neketina priimti skubaus sprendimo.

Kad Rusija visgi žengia konkrečius žingsnius, paaiškėjo dar ketvirtadienį, kai atsakingieji Rusijos pareigūnai nurodė uždaryti Maskvoje veikiančią mokyklą „Anglo-American School of Moscow“. Taigi, vykdant vyriausybės įsakymą buvo uždaryta mokymo įstaiga, kurioje mokosi Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kanados ambasadų darbuotojų vaikai.

Pagal nurodymą buvo uždaryti ir netoli Maskvos esantys JAV ambasados poilsio namai.

Netrukus po administracijos išplatinto pranešimo, socialiniame tinkle „Tiwitter“ pasirodė iš Jungtinėje Karalystėje veikiančios Rusijos ambasados atsiųsta žinutė, kurioje Baracko Obamos veiksmai buvo pavadinti Šaltojo karo deja vu, o jo administracija apibūdinta kaip nesėkminga

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016