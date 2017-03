Rusijoje mįslingomis aplinkybėmis sunkiai sužeistas S. Magnickio šeimos advokatas

Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, Nikolajus Gorochovas iškrito iš ketvirto aukšto, kai nutrūko virvė, kuria jis kartu su kitais vyrais į savo netoli Maskvos esančius namus mėgino užkelti vonią. Vyras sraigtasparniu nugabentas į ligoninę. Šią žinią patvirtino šaltinis iš medikų aplinkos.

Vis dėlto britų verslininkas Bill Browderis, kuriam dirbo S. Magnickis, tikina, kad N. Gorochovas buvo „išmestas“. Savo įtarimų šaltinio jis neatskleidė.

Magnitsky family lawyer Nikolai Gorokhov thrown from 4th floor apartment in Moscow. Currently in critical condition w/severe head injuries— Bill Browder (@Billbrowder) March 21, 2017