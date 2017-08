Rusijai skirtus lainerius planuojama pertvarkyti į JAV prezidento lėktuvus

Šis planas gali padėti Karinėms oro pajėgoms sutaupyti milijonus dolerių. Be to, gruodį tuometis išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad projekto pakeisti šiuo metu naudojamus prezidentinius lėktuvus (Air Force One) kaina yra „absurdiška“.

Vienas minėtam susitarimui artimas šaltinis, pageidavęs likti nežinomas, sakė naujienų agentūrai AFP, kad bendrovė „Boeing“ planuoja parduoti kariškiams du lainerius „Boeing 747-8“.

Jungtinės Valstijos turi du lėktuvus „Air Force One“ – pagrindinį ir atsarginį.

„Boeing“ planuoja parduoti lėktuvus, 2013 metais užsakytus Rusijos oro bendrovės „Transaero“. Pastaroji bendrovė 2015-aisiais bankrutavo.

„Tebedirbame dėl susitarimo parduoti Karinėms oro pajėgoms du 747-8, – „Boeing“ sakė AFP. – Pagrindinis šio susitarimo tikslas – užtikrinti puikią vertę Karinėms oro pajėgoms ir geriausią kainą mokesčių mokėtojams.“

Galutinė sutartis gali būti paskelbta ateinančiomis savaitėmis.

Kaip rašo tinklalapis „Defense One“, pirmasis pranešęs apie šiuos planus, „Transaero“ prieš savo bankrotą užsakė i visus keturis „Boeing“ lainerius.

„Boeing“ du iš tų lėktuvų pagamino ir išbandė ore. Dabar jie laikomi Pietų Kalifornijos logistikos oro uoste, rašo „Defense One“.

Šis didžiulis kompleksas yra Mohavių dykumoje, todėl jame laikomi orlaiviai dėl sauso ir karšto klimato nėra veikiami korozijos.

Prognozuojama, kad iki 2022 metų pertvarkyti du lainerius „Boeing 747-8“ į modernia įranga aprūpintas skraidančias vadavietes kainuos 3,2 mlrd. dolerių. Vis dėlto dėl nenumatytų kliūčių ir papildomų išlaidų ši kaina gali dar padidėti.

Įprastas laineris „Boeing 747-8“ kainuoja apie 390 mln. dolerių, bet gynybos technologijos, prabangus interjeras ir kiti patobulinimai orlaivių kainą smarkiai padidins.

Kol kas dar neaišku, ar Karinėms oro pajėgoms bus priimtina, kad Rusijai skirti lėktuvai taptų JAV prezidentų transporto priemonėmis ir svarbiais JAV galios simboliais.