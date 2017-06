Rusija vis dar negali patvirtinti, ar tikrai nužudė „Islamo valstybės“ lyderį

Maskva penktadienį skelbė, kad jos pajėgos galimai per antskrydį nukovė slaptą IS lyderį.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, per antskrydį gegužės 28-ąją galėjo žūti IS lyderis, nes antskrydžio metu buvo taikytasi į IS karinės tarybos susitikimą jos de fakto sostinėje Rakoje, Šiaurės Sirijoje, o susitikime, nepatvirtintais pranešimais, tarp dalyvių esą buvo ir A. B. al Baghdadi.

Tačiau apie grupuotės lyderio žūtį anksčiau būta ir daugiau pranešimų. Jei IS lyderis žūtų iš tikrųjų, tai būtų itin skaudus smūgis grupuotei.