Rusija: tikimybė, kad žuvo „Islamo valstybės“ lyderis yra artima 100 proc.

Prieš savaitę Rusijos gynybos ministerija teigė mananti, kad per vieną iš jos antskrydžių Sirijos Rakos miesto pakraštyje galėjo žūti IS lyderis A. B. al Baghdadi.

Ministerijos teigimu, per antskrydį gegužės 28-ąją galėjo žūti IS lyderis, nes antskrydžio metu buvo taikytasi į IS karinės tarybos susitikimą jos de fakto sostinėje Rakoje, Šiaurės Sirijoje, o susitikime, nepatvirtintais pranešimais, tarp dalyvių esą buvo ir A. B. al Baghdadi.

Regione kovojančios ginkluotos grupuotės ir JAV pareigūnai sako, kad nėra jokių įrodymų, jog A. B. al Baghdadi žuvo, ir didžioji dalis regiono pareigūnų skeptiškai vertina šią Maskvos pateiktą informaciją. Tačiau komiteto vadovas V. Ozerovas teigia, neva ministerija nebūtų išplatinusi žinios apie IS lyderio žūtį, jei manytų, kad vėliau ši informacija pasirodys esanti klaidinga.

„Manau, kad ši informacija yra beveik 100 proc. teisinga. Tai, kad IS vis dar niekur neparodė savo lyderio, didina pasitikėjimą faktu, kad A. B. al Baghdadi žuvo“, - sakė V. Ozerovas.

Nuo 2014 metų būta daug pranešimų apie IS lyderio žūtį arba sužalojimą. Jo mirtis būtų vienas didžiausių smūgių IS džihadistų grupuotei.