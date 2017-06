Rusija perspėja Norvegiją, kad dėl JAV karių dislokavimo pablogės santykiai

Trečiadienį Norvegijos vyriausybė paskelbė, kad apie 330 JAV jūrų pėstininkų bus dislokuota šalyje iki 2018 metų pabaigos. Tai dvigubai ilgesnis laikotarpis nei planuota anksčiau, kai JAV kariai turėjo būti atsiųsti vienerių metų bandomajam laikotarpiui. JAV kariai treniruotis kovai žiemos sąlygomis, slidinėti bei dalyvauti bendrose pratybose buvo atsiųsti 2016 m. sausį. Tai buvo pirmieji užsienio kariai dislokuoti Norvegijoje po Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Rusijos ambasados manymu, toks žingsnis prieštarauja Norvegijos politikai nekurti užsienio valstybių karinių bazių taikos metu. Be to, anot Rusijos ambasados, dėl to Norvegija tampa ne visai patikima partnere ir šiaurėje gali kilti įtampa.

Tuo metu Norvegija nesureikšmino JAV pajėgų buvimo, pabrėždama, kad tikslas yra bendros treniruotės ir šis žingsnis nenukreiptas prieš Rusiją, nes JAV kariai yra už 1 500 km nuo sienos su Rusija.

Norvegijos gynybos ministrė Ine Eriksen Soereide birželio 21 d. sakė, kad reguliarus NATO sąjungininkų buvimas pasitarnauja stabilumui taikos metu ir veikia kaip atgrasymo ir gynybos priemonė.

Centro dešinės mažumos vyriausybės sprendimą parėmė Norvegijos opozicijos partijos, tačiau kritikavo kraštutinė kairė.