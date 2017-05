Rusija pateikė savo versiją apie D. Trumpo ir S. Lavrovo susitikimą

„Žmones, jūs vėl prisiskaitėte amerikiečių laikraščių? Nereikia jų skaityti. Juos galima panaudoti įvairiais būdais, bet skaityti jų nereikia - pastaruoju metu tai ne tik kenksminga, bet ir pavojinga“, - savo žinutėje parašė M. Zacharova.

Ji teigia įspėjusi, kad JAV žiniasklaida po kelių dienų greičiausiai planuoja paskelbti „sensaciją“ apie D. Trumpo ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimą.

„Tiesa, visa idėja buvo susijusi dar ir su tuo, kad (sensacija - red.) būtų iliustruota ne mažiau „slaptomis“ nuotraukomis iš praėjusio susitikimo, kas turėjo eilinei melagingai naujienai suteikti pagrindo ir patikimumo“, - parašė ji.

Jos teigimu, Rusijos URM sugriovė šią informacijos kampanijos plano dalį publikuodama nuotraukas taip, kaip ir reikėtų remiantis visomis profesionalios etikos taisyklėmis.

„Kaip reikia gyventi šiame nestabiliame informaciniame pasaulyje? Su malonumu. Juk #URMžinojo“, - ironizavo M. Zacharova.

Antradienį ryte JAV laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad D. Trumpas per praėjusią savaitę įvykusį susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui ir šalies ambasadoriui JAV Sergejui Kisliakui atskleidė itin slaptos informacijos apie džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS). Baltieji rūmai šią plačiai žiniasklaidoje pasklidusią informaciją neigia.

Pasisakė ir pats D. Trumpas

D. Trumpas antradienį socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė turėjęs absoliučią teisę pasidalinti su aukšto rango Rusijos valdininkais informacija dėl „Islamo valstybės“ keliamo pavojaus praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose vykusio susitikimo metu.

Ši žinutė socialiniame tinkle – tai D. Trumpo reakcija į paskelbtą naujieną dėl jo neva atskleistos slaptos informacijos Rusijos valdžios atstovams ir galimo šios informacijos atskleidimo sukelto pavojaus santykiams su žvalgybine informacija besidalinančiomis sąjungininkėmis.



As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017