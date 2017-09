Joje cituojami Valstybės departamento aukšto rango pareigūno žodžiai, kad abiejų šalių atstovai drauge apžiūrėjo uždaromus pastatus. Pasak pareigūno, tai buvo padaryta siekiant užtikrinti tolesnį šių pastatų saugumą. „Valstybės departamentas gali patvirtinti, kad Rusija įvykdė nurodymą dėl konsulato San Fransiske ir dviejų pastatų Vašingtone ir Niujorke uždarymo“, – sakė pareigūnas. Rusijos pastatų JAV patikrinimą ministerijos atstovė pavadino beprasmiška klounada Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, komentuodama nufilmuotus JAV specialiųjų tarnybų pareigūnų veiksmus Rusijos pastatuose Jungtinėse Valstijose, sakė, kad tai buvo „pragariška, buka ir beprasmiška klounada“. „Suprantu, kad tai kažkokia pragariška klounada, buka, neteisėta, beprasmiška“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė M. Zacharova. „Kodėl?! Parodyti visą amerikiečių specialiųjų tarnybų galybę? Parodė – dabar mes viską matėme. Net FTB pareigūną, kuriam gėda dėl visko, kas vyksta. Rengėsi laužti spynas ir duris? Mes – mandagūs žmonės, patys atidarysime, kam gadinti mūsų pačių nuosavybę“, – pridūrė ministerijos atstovė. Ji pažymėjo, kad amerikiečių atstovams nepavyks išprovokuoti rusų diplomatų elgtis agresyviai. „Galvojo, kad galės pagaliau išprovokuoti diplomatinių darbuotojų, iš kurių tyčiojosi dvi paras ir kelerius pastaruosius metus, agresiją? Štai to jie tikrai nesulauks. Šitame cirke mes nedalyvaujame“, – pabrėžė M. Zacharova.











