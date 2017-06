Rusija iš Viduržemio jūros paleido raketas į Siriją

Pasak ministerijos pranešimo, dvi fregatos ir povandeninis laivas paleido šešias sparnuotąsias raketas į IS pozicijas Sirijos Hamos provincijoje bei sunaikino vadavietes ir amunicijos sandėlius.

Maskva sparnuotąsias raketas iš Viduržemio jūros taip pat iššovė ir gegužės mėnesį. Rusija yra viena stipriausių Sirijos prezidento Basharo al-Assado rėmėjų ir smūgius iš oro vykdo nuo 2015 m. rugsėjo.

Be to, penktadienį Rusija dar kartą pakartojo esanti beveik 100 proc. garantuota, kad gegužės 28 d. nukovė IS lyderį Abu Bakrą al Bagdadį.