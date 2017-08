Rusija įkalino A. Navalną rėmusį opozicijos demonstrantą

Rusijos teismas trečiadienį ketveriems metams įkalino protestuotoją, dėl smurto prieš policiją per kovo mėnesį vykusius protestus, rėmusius opozicijos lyderį Aleksejų Navalną.

Maskvos Tverės apygardos teismas Andrejų Kosychą nuteisė ketveriems metams pataisos darbų kolonijoje dėl smurtinio nusikaltimo, praneša „Interfax“ naujienų agentūra.

Jis prisipažino esąs kaltas dėl dviejų policijos pareigūnų sumušimo Maskvoje per kovo 26 dienos protestus, per kuriuos buvo sulaikyta apie tūkstantis opozicijos rėmėjų kartu su pačiu A.Navalnu.

A.Kosychas jau ketvirtas demonstrantas nuteistas kalėti dėl smurto arba „chuliganizmo“ per protestus, kurie buvo rengiami be leidimo iš miesto valdžios, ir sulaukė griežčiausio iš visų nuosprendžio. Liepos mėnesį trys kiti demonstrantai nuteisti aštuoniems mėnesiams, aštuoniolikai mėnesių ir dvejiems su puse metų.

Į savo rėmėjo nuteisimą A.Navalnas reagavo twitteryje: „Siaubinga. Tie teisėjai – nusikaltėliai“.

Rusijos naujienų svetainė „Mediazona“ iš teismo salės pranešė, kad A.Kosycho motina yra valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ vietinės tarybos deputatė, o jis dirbo muzikos mokytoju ir logistikos bendrovėje krovėju.

Dauguma sulaikytų per tuos protestus asmenų paleista, skyrus baudas arba 10 parų arešto.