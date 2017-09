Kreipdamasis į rusų studentus, S. Lavrovas pasiskundė dėl to, kad reikalavimams įvykdyti Jungtinės Valstijos šaliai davė vos dvi paras. Be to, jis užsiminė, kad Rusija gali svarstyti galimybę dar sumažinti JAV ambasadų darbuotojų skaičių šalyje.

Rusijos užsienio reikalų ministras kalbėjo praėjus dienai po to, kai JAV nurodė Rusijai uždaryti savo konsulatą San Fransiske bei du pastatus Vašingtone ir Niujorke, kuriuose veikia prekybos misijos. Taip Vašingtonas sureagavo į kiek anksčiau Maskvos duotą įsakymą sumažinti savo ambasadų darbuotojų skaičių Rusijoje.

„Sureaguosime iškart, kai tik baigsime analizę“, - studentams sakė S. Lavrovas.

„Bet noriu pasakyti, kad ne mes pradėjome šitą istoriją, kur dvi šalys apsikeitinėja sankcijomis pagal principą „akis už akį, dantis už dantį“. Ją pradėjo Barackos Obamos administracija, siekdama pabloginti JAV ir Rusijos santykius bei neleisti prezidentui Donaldui Trumpui pasistūmėti į priekį su konstruktyviomis idėjomis ar įgyvendinti rinkimų pažadų“, - tvirtino S. Lavrovas.

„Į tai, kas mums kenkia, atsakysime griežtai“, - pridūrė jis.