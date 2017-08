Reformos, apie kurias praėjusią savaitę paskelbė teisingumo ministras Tudorelis Toaderas, reikštų, kad prezidentas nebegalėtų skirti aukšto rango prokurorų, įskaitant priskirtus prie Kovos su korupcija direkcijos (DNA).

Reformomis taip pat būtų sumažintos pačios DNA galios, ji nebegalėtų vykdyti tyrimų magistrato teisėjų atžvilgiu.

„Nerimaujame, kaip šis siūlomas įstatymas galėtų paveikti teismų sistemos nepriklausomumą“, – sakė ES atstovė Angela Cristea.

Rumunija į Europos Sąjungą įstojo 2007-aisiais ir pastaraisiais metais jos ekonomika sparčiai augo. Tačiau ir Briuselis, ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) spaudė vyriausybę labiau kovoti su korupcija.

A.Cristea perspėjo nesiimti „jokių priemonių, kurios pakirstų padarytą pažangą ar švelnintų korupcijos apibrėžimą".

Rumunijos centro dešiniųjų prezidentas Klausas Iohannisas taip pat pasmerkė socialdemokratų vyriausybės paskelbtas teisingumo sistemos reformas ir pavadino jas puolimu prieš teisinės valstybės principus.

Vasario mėnesį ankstesnė socialdemokratų vyriausybė turėjo atsisakyti planų priimti įstatymų pataisas, anot kritikų, galėjusias sušvelninti kovą su korupcija. Tai ją privertė padaryti didžiausi protestai nuo komunizmo žlugimo 1989 metais.

