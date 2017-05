Ragina Ukrainą paleisti už komunistinių simbolių naudojimą suimtus žmones

„Amnesty International“ atstovybės Ukrainoje tinklapyje trečiadienį paskelbtame pranešime kalbama apie „taikius demonstrantus, suimtus „už sovietinės simbolikos nesmurtinį naudojimą“ per renginius, skirtus Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare atminimui.

„Manome, kad Ukrainos valdžia privalo suteikti žodžio laisvę ir susirinkimų laisvę visiems piliečiams“, – rašoma pranešime.

„Amnesty International“ atstovybės Ukrainoje direktorė Oksana Pokalčuk pabrėžė, kad saviraiškos laisvė, įskaitant ir pažiūrų reiškimą, yra pamatinė teisė, kurią privalo turėti visi šalies gyventojai.

„Simbolikos, susijusios su komunistų partija ir sovietine praeitimi uždraudimas (2015-ųjų gegužę priimti įstatymai dėl „dekomunizacijos“) pažeidžia teisę į saviraiškos laisvę, o taikių demonstrantų sulaikymas yra Ukrainos valdžios žingsnis saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvių apribojimo link“, – sakoma pranešime.

Organizacijos nariai reikalauja, kad Ukrainoje sulaikyti protestuotojai būtų paleisti. „Taip pat reikalaujame, kad veiksmingai ir objektyviai būtų ištirti visi smurto atvejai per šiandienos (antradienio) demonstracijas“, – sakoma pranešime.

„Taikių piliečių sulaikymas ir sovietinės simbolikos uždraudimas negalimi. Tokios priemonės ne tik neišlaisvina Ukrainos nuo sovietinio palikimo, drakoniškų įstatymų ir sovietmečio praktikų, bet atvirkščiai – suartina su jais mus ir mūsų šalį“, – sakė O. Pokalčiuk.

Savo ruožtu Ukrainos vicepremjeras Viačeslavas Kirilenka kritikavo „Amnesty International“ pareiškimą.

„Susidaro įspūdis, kad „Amnesty International“ pareiškimą rašė Kremliuje. Komunistinis GULAGas pasiglemžė 50 mln. žmonių (gyvybių), teroras badu Ukrainoje – 7 milijonus. Nacizmo ir komunizmo nusikaltimai Europoje smerkiami vienodai. Ukrainoje uždrausta ir nacių, ir komunistų simbolika. „Teisių gynėjai“ (šito) nežino?“ – parašė jis savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

Ukrainoje per gegužės 9-osios renginius už teisės pažeidimus buvo sulaikyta iš viso apie 50 žmonių, daugiausia – Kijeve, Dniepre ir Odesoje. Be to, per susirėmimus buvo sužeisti aštuoni pareigūnai ir 15 demonstracijų dalyvių.

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos komunikacijos departamento direktoriaus Artiomo Ševčenkos teigimu, policija teisiniu požiūriu įvertins sulaikytų už įvairius teisės pažeidimus asmenų veiksmus per gegužės 9-osios akcijas. Dalis tų pažeidimų yra administraciniai, o kiti – baudžiamieji, sakė jis.