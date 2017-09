„Problemos šiame regione bus išspręstos tik tiesioginiu dialogu tarp visų suinteresuotų šalių be jokių išankstinių sąlygų“, – pareiškė Rusijos lyderis.

„Grasinimai, spaudimas ir įžeidinėjimai bei karinga retorika yra aklavietė“, – sakoma jo atstovų paskelbtame pranešime. V.Putino teigimu, papildomas spaudimas Šiaurės Korėjai, siekiant ją priversti atsisakyti savo branduolinės programos, yra „neteisingas ir beprasmiškas“ dalykas. Susiję straipsniai: Slaptas V. Putino vasarnamis - neįtikėtina prabanga nuošalioje saloje V. Putinas: dialogas su Šiaurės Korėja įmanomas tik be išankstinių sąlygų

Korėjos pusiasalyje įtampa šiuo metu yra didžiausia per daugybę metų, nes Pchenjanas surengė ištisą virtinę raketų bandymų.

Ankstų antradienį Pchenjanas paleido vidutinio nuotolio raketą „Hwasong 12“, praskriejusią virš Japonijos teritorijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo ruožtu yra pareiškęs, kad neatmeta „jokių galimybių“, ir netgi grasino imtis karinių veiksmų Pchenjano atžvilgiu.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pasmerkė naujausią Šiaurės Korėjos raketos paleidimą ir vienbalsiai reikalauja, kad Pchenjanas nutrauktų savo raketinę programą.

Ketvirtadienį amerikiečių sunkieji bombonešiai ir radarais sunkiai susekami naikintuvai dalyvavo bendrose karinėse pratybose su Seulo pajėgomis ir demonstravo jėgą prieš Pchenjaną, pranešė Pietų Korėjos kariškiai.

V.Putinas sakė besibaiminantis, kad Korėjos pusiasalis atsidūrė „ant didelio konflikto slenksčio“, ir paragino visas puses prisidėti prie tarpininkavimo programos, inicijuotos Maskvos ir Pekino.

Rusijos ir Kinijos plane numatyta, kad Šiaurės Korėja turėtų sustabdyti savo raketinius bandymus, o Pietų Korėja turėtų nutraukti savo bendras karines pratybas su amerikiečiais.

Be kita ko, V.Putinas pakartojo Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarus; šalies diplomatijos vadovas trečiadienį kalbėdamasis telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Rexu Tillersonu „pabrėžė...poreikį susilaikyti nuo bet kokių karinių žingsnių, galinčių sukelti beprecedenčių pasekmių“.

