Princai Williamas ir Harry iki šiol pamena paskutinį pokalbį su savo motina princese Diana

„Ji kalbėjo iš Paryžiaus; gerai nė nepamenu, ką tada sakiau, prisimenu tik tiek, kad tikriausiai visą savo gyvenimą gailėsiuosi, kad tas pokalbis telefonu buvo toks trumpas“, – sakė Harry televizijai ITV, sukūrusiai dokumentinį filmą princesei Dianai atminti.

Diana kartu su savo draugu Dodi Al- Fayedu žuvo per automobilio katastrofą Prancūzijos sostinėje 1997 metų rugpjūtį. Jųdviejų automobilis, persekiojamas paparacų, įsirėžė į betoninę pertvarą tunelyje Paryžiaus centre. Princui Williamui tuo metu buvo 15, o jo broliui Harry – 12 metų.

Automobilį vairavęs prancūzas Henri Paul, kaip vėliau paaiškėjo, sėdęs už vairo neblaivus, taip pat žuvo per tą katastrofą.

Tuo metu jaunieji princai buvo apsistoję karalienės rezidencijoje Balmoralo pilyje Škotijoje, o Williamas kiek anksčiau sakė motinai, kad ten jie „labai puikiai leidžia laiką“.

„Harry ir aš beprotiškai skubėjome atsisveikinti, žinote, (pasakyti) „iki pasimatymo“... žinoma, jei dabar žinočiau, kas nutiks, nebebūčiau toks abejingas“, – sakė Williamas ITV.

„Tačiau tas pokalbis telefonu gana smarkiai yra įstrigęs mano mintyse“, – teigė jis.

Didžiosios Britanijos princai prieš keletą mėnesių pranešė renkantys lėšas savo velionės motinos Velso princesės statulai pagaminti; ji bus skirta paminėti 20-ąsias jos tragiškos mirties metines.

Skulptūra bus pastatyta visuomenei atviroje vietoje prie Kensingtono rūmų, kuriuose gyveno princesė. Šiuose rūmuose dabar gyvena princas Williamas su šeima.

Dokumentinis filmas „Diana, mūsų motina: jos gyvenimas ir palikimas“ (Diana, Our mother: her Life and Legacy) Jungtinėje Karalystėje bus parodytas pirmadienį.