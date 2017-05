„#MacronLeaks disponuoja šimtais tūkstančių elektroninių laiškų, nuotraukų ir dokumentų, datuotų iki 2017 m. balandžio 24 d., apie devynis gigabaitus (GB)“, – parašė organizacija savo bloge tviteryje.

„WikiLeaks“ taip pat pažymi, kad laiškų nutekėjimas įvyko pernelyg vėlai, kad būtų galima pakenkti sekmadienį Prancūzijoje rengiamiems prezidento rinkimams. Šiuo metu informacija, esanti laiškuose, tiriama.

Pranešama, kad tam tikri paviešinti dokumentaii buvo sumaišyti su klastotėmis, taip siekiant suklaidinti žmones. Nutekintieji dokumentai vienoje internetinėje bylų dalijimosi svetainėje buvo paskelbti penktadienį vakare, besibaigiant oficialiam rinkimų kampanijos laikotarpiui.

Kandidato į Prancūzijos prezidentus atstovų teigimu, akivaizdu, kad programišiai siekė pakenkti E. Macronui prieš sekmadienį vyksiantį antrąjį rinkimų turą.

Jame centristinių pažiūrų politikas susirungs su kraštutinių dešiniųjų kandidate Marine Le Pen.

E. Macrono stovykla dokumentų nutekinimą pasmerkė likus kelioms minutėms iki vidurnakčio, kai turėjo baigtis rinkimų agitacijos laikotarpis.

Nuo tada iki sekmadienio vakaro, kai bus uždarytos rinkimų apylinkės, tiek kandidatams, tiek žiniasklaidai taikomi griežti apribojimai. Tai reiškia, kad E. Macronas iki rinkimų daugiau negalės padaryti jokių naujų pareiškimų.

„Platinamos bylos buvo gautos prieš kelias savaites, dėl įsilaužimo į kelių partijos pareigūnų asmenines ir profesines pašto paskyras“, – sakoma E. Macrono partijos „En Marche!“ pareiškime. Jis buvo paskelbtas iškart po oficialios kampanijos pabaigos prieš sekmadienio balsavimą.

E. Macrono komanda pridūrė, kad visi dokumentai yra „teisėti“ ir kad didelio masto įsilaužimas į kompiuterius „neturi precedento prancūzų rinkimų kampanijose“.

Dokumentai buvo paviešinti internetu penktadienį prieš pat vidurnaktį, likus kiek daugiau nei parai iki sekmadienį vyksiančio antrojo ir paskutinio prezidento rinkimų rato.

„Judėjimas „En Marche!“ nukentėjo nuo didžiulės ir koordinuotos įsilaužimo atakos, nulėmusios įvairaus pobūdžio vidaus informacijos (elektroninių laiškų, buhalterinių dokumentų, kontraktų) plitimą socialiniuose tinkluose šį vakarą, – sakoma pareiškime. – Tie, kas platina šiuos dokumentus, prie autentiškų dokumentų prideda daug suklastotų dokumentų, kad sėtų abejones ir dezinformaciją.“

E. Macrono komanda taip pat pažymėjo, kad dokumentai buvo nutekinti „paskutinę oficialios kampanijos valandą“ ir tai „aiškiai yra demokratijos destabilizavimo klausimas, kaip nutiko ir per praėjusią prezidento (rinkimų) kampaniją Jungtinėse Valstijose.“

„Per visą kampaniją „En Marche!“ nuolat buvo partija, į kurią buvo nukreipta daugiausiai tokių ... intensyvių ir kartotinių bandymų, – sakoma ilgame pareiškime. – Atsakingieji už šiuos nutekinimus, kaip rodo visi įrodymai, siekia pakenkti partijai „En Marche!“, likus kelioms valandoms iki antrojo Prancūzijos prezidento rinkimų rato.“

„Visi per įsilaužimą gauti dokumentai aiškiai yra teisėti ir rodo normalų prezidentinės kampanijos funkcionavimą“, – sakoma pareiškime.

Interneto svetainė „WikiLeaks“ tviteryje irgi paskelbė nuorodą į šiuos dokumentus – „daug dešimčių tūkstančių elektroninių laiškų, nuotraukų, priedų iki 2017-ųjų balandžio 24-osios“, bet pažymėjo, kad nėra atsakinga už patį nutekinimą.

LRT apžvalgininkas Vykintas Pugačiauskas sako, kad interneto kibernetinės bendrovės rodo pirštu į Rusijos karinę žvalgybą, kuri likus visai nedaug laiko iki rinkimų registravo labai į E. Macrono komandos panašius elektroninius adresus.

„Tai milžiniškas skandalas, neaišku, ar jis spės dar padaryti žalos E. Macronui, ar ne, bet kampanija iš tiesų sudrebinta“, – pažymėjo jis.

Manoma, kad sekmadienį E. Macronas gali laimėti rinkimus – apklausos rodo, kad už jį ketina balsuoti apie 60 proc. rinkėjų.

