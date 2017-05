Prieš pat rinkimus – smūgis E. Macronui: įsilaužėliai nutekino šimtus tūkstančių el. laiškų

Centristo kandidato komanda pažymėjo, kad dokumentai buvo nutekinti „paskutinę oficialios kampanijos valandą“, ir tai „aiškiai yra demokratijos destabilizavimo klausimas, kaip nutiko ir per praėjusią prezidento (rinkimų) kampaniją Jungtinėse Valstijose.“

Šį incidentą ėmėsi tirti Prancūzijos rinkimų priežiūros institucija.

Šie dokumentai socialiniuose tinkluose pasklido penktadienį prieš vidurnaktį, kai 39 metų E. Macronas ir jo varžovė, ultradešiniųjų pažiūrų kandidatė Marine Le Pen, oficialiai baigė rinkimų kampaniją prieš sekmadienį vyksiantį balsavimą. E. Macrono padėjėjai sakė, kad šis nutekinimas „neturi precedento per rinkimų kampaniją Prancūzijoje“.

JAV prezidento posto pernai siekusi demokratė Hillary Clinton tvirtino, kad programišių iš Rusijos surengta ataka prieš jos kampanijos elektroninio pašto sistemas iš dalies nulėmė jos pralaimėjimą respublikonui Donaldui Trumpui.

Nutekinti E. Macrono kampanijos dokumentai buvo paskelbti asmens arba grupės, pasivadinusios EMLEAKS. Šis incidentas dar labiau pakurstė aistras prieš vienus labiausiai įtemptų rinkimų per Prancūzijos istoriją.

E. Macrono komanda nurodė, kad šie dokumentai buvo pavogti prieš kelias savaites, kai buvo įsilaužta į kelių jo partijos „En Marche“ pareigūnų asmenines ir darbo elektroninio pašto paskyra. Teigiama, kad tai buvo viena iš virtinės „intensyvių ir besikartojančių“ kibernetinių atakų, surengtų prieš E. Macroną nuo jo rinkimų kampanijos pradžios.

Alleged multi-GB team Macron email archives. Could be a 4chan practical joke. We are examining https://t.co/wLemQiYHT2

— WikiLeaks (@wikileaks) May 5, 2017