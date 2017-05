Prieš pat D. Trumpo nusileidimą, Tel Avive automobilis įsirėžė į praeivius

Laikraščio „Yedioth Ahronoth“ duomenimis, nukentėjo penki žmonės, du iš jų yra sunkios būklės. Automobilis įsirėžė į praeivius Tel Avivo centre pirmadienio rytą, prieš pat JAV prezidento Donaldo Trumpo atvykimą į Izraelį, pažymi leidinys.

Pasak laikraščio, pareigūnai aiškinasi incidento pobūdį.

Donaldo Trumpo lėktuvas ką tik nusileido Tel Avivo oro uoste.

Keli šaltiniai, tarp kurių ir žurnalistas Dovas Lieberis, remdamasis policijos pateikta informacija praneša, kad šis incidentas greičiausiai nėra teroristinis aktas.

I'm at scene of car accident in tel Aviv. Police say it is not a terror attack. pic.twitter.com/oBoUkOiQL3

— Dov Lieber (@DovLieber) May 22, 2017