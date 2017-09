Pranešime teigiama, jog įtarimų sukėlęs žvejybinis laivas užfiksuotas už beveik 15 mylių nuo kranto, šiauriau Konstancos uosto. Į Rumunijos teritorinius vandenis plaukęs laivas neatsakė į kvietimą ryšiui ir nestojo patikrinimui, todėl Rumunijos pakrančių apsaugos laivų buvo palydėtas link kranto, kur buvo sustabdytas. Laive aptikti 87 nelegalūs migrantai, tarp kurių – 16 moterų ir 23 vaikai, perduoti policijai. Rumunijos pasienio policijos duomenimis, vien tik per pirmąjį pusmetį sulaikyta bemaž 1,5 tūkst. užsieniečių, nelegaliai bandžiusi patekti į šalį – triskart daugiau nei tuo pat metu pernai. Rugpjūtį Rumunijos pakrančių apsaugos tarnyba sulaikė du laivus, kurie bandė į šalį atgabenti 130 nelegalių migrantų. Analitikai pažymi, jog Juodoji jūra ir Rumunija tampa vienu pagrindinių nelegalios migracijos į Europą koridorių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.