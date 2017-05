Prie Bakingamo rūmų sulaikytas peiliu ginkluotas vyras

Skelbiama, kad vyras su peiliu buvo sulaikytas prieš pat toje vietoje automobiliu pravažiuojant karalienei Elžbietai II ir Edinburgo hercogui Philipui.

Nuotraukoje matomas pareigūnų apsuptas sulaikytasis, jam uždėti antrankiai. Policijos pareigūnai iš jo atėmė didžiulį peilį.

Knifeman Arrested Yards Away From The Queen At Buckingham Palace https://t.co/Nr6S14t7zY pic.twitter.com/ekxUycFV4X

