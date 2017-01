Prancūzų radikalė M. Le Pen pastebėta besisvečiuojanti pas D. Trumpą

Kol kas nėra oficialių duomenų, kokiu tikslu ir su kuo susitinka M. Le Pen. Nuotraukos ketvirtadienį iš jos vizito ėmė sklisti socialiniuose tinkluose.

BBC praneša, kad prancūzų politikė atsisakė komentuoti, kokiu reikalu buvo atvykusi, o D. Trumpo aplinka anksčiau buvo pranešusi, kad „susitikimų nebus“.

Kiek anksčiau M. Le Pen apie D. Trumpo pergalę rinkimuose buvo atsiliepusi labai palankiai, vadindama ją „dar vienu žingsniu, perstatant naują pasaulio tvarką“.

Far right French candidate Marine LePen is having coffee in Trump Tower right now. She wouldn’t say what she was doing there. h/t @srl pic.twitter.com/9YSC3e6Dl1— Christina Wilkie (@christinawilkie) January 12, 2017