Prancūzijos vyriausybę palieka svarbus E. Macrono sąjungininkas ir dar viena ministrė

Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May programa vyriausybei trečiadienį pristatoma per oficialų parlamento atidarymą – po jos autoritetą susilpninusių rinkimų ir šalį sukrėtusių tragedijų.

Šimtai protestuotojų planuoja trečiadienį išeiti į Londono gatves per „Pykčio dienos“ protestus. Jie vyks Karalienės kalbos dieną ir bus nukreipti prieš vyriausybę. Trečiadienį Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May per karalienės kalbą turi pristatyti teisėkūros programą ateinantiems dvejiems metams. Tad aktyvistai rado progą išreikšti savo nepasitenkinimą įvairiais klausimais.