Prancūzijoje sulaikytas buvęs karys išreiškė ištikimybę IS

Manoma, kad šio įtariamojo, sulaikyto likus dviem dienoms iki Prancūzijos prezidento rinkimų antro turo, psichika yra nestabili.

Jis buvo sulaikytas netoli Evrė oro pajėgų bazės, esančios į šiaurės vakarus nuo Paryžiaus. Be to, policija netoliese stovėjusiame jo automobilyje rado paslėptų ginklų ir kelias IS vėliavas.

„Aš – Alainas Feuillerat, musulmonas karys, ginantis savo tėvynę“, – rašė jis žinutėje, kurią matė AFP.

„Su Alaho pagalba ruošiausi atakai Evrė-Fovilio oro pajėgų bazėje“, – rašoma pusantro puslapio laiške. Jame buvęs karys kritikuoja Prancūziją ir dėsto savo religines pažiūras.

Tas pats tekstas taip pat buvo rastas įrašytas į USB atmintinę, rastą jo automobilyje, pranešė šaltinis, artimas tyrimui.

„Šia ataka buvo siekiama ne nužudyti kuo daugiau žmonių, o pirmiausia parodyti savo ryžtą“, – sakoma žinutėje, kuri buvo parašyta balandžio 27 dieną, bet išsiųsta gegužės 5-ąją – tą dieną, kai jis buvo sulaikytas.

Elektroniniame laiške buvo pridėtos dvi nuotraukos. Vienoje iš jų įtariamasis buvo apsirengęs kaip IS kovotojas, o kitoje buvo nufotografuotas jam priklausantis Prancūzijos piliečio pasas.

34 metų A. Feuillarat tebėra sulaikytas, o pirmadienį jam buvo pateikti kaltinimai teroro akto planavimu ir bandymu patekti į kariuomenės zoną.

Sulaikytas vyras prisipažino planavęs ataką Prancūzijoje, nes, anot jo, negalėjo prisijungti prie IS kovotojų Sirijoje.

Buvęs karys paliko kariuomenę 2013-aisiais po 10 metų tarnybos.

Vėliau jis atsivertė į islamą ir radikalizavosi, o nuo 2014-ųjų pareigūnai pradėjo atidžiai jį sekti.

Prancūzijoje nuo 2015 metų sausio per virtinę džihadistų išpuolių žuvo daugiau kaip 230 žmonių.

Nors prezidento rinkimai sekmadienį praėjo sklandžiai, pagrindinę kampaniją temdė susirūpinimas dėl saugumo.

Likus kelioms dienoms iki pirmojo prezidento rinkimų turo, Eliziejaus laukuose 39 metų prancūzas Karimas Cheurfi nušovė vieną policijos pareigūną ir dar du sužeidė. Vėliau užpuoliką nukovė policija. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė „Islamo valstybė“.