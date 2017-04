Prancūzijoje gaisras sunaikino migrantų stovyklą

Per smarkius susirėmimus tarp policijos ir prieš gresiančią diktatūrą protestuojančių demonstrantų pirmadienį Venesueloje buvo sužeisti mažiausiai 57 žmonės. Kaip ir ankstesnėmis dienomis, pareigūnai mėgino išvaikyti demonstrantus ašarinėmis dujomis. Mažiausiai 18 asmenų buvo suimta, praneša agentūra dpa.

JAV per Sirijos karinių oro pajėgų bazės ataką praėjusią savaitę sunaikino 20 proc. Sirijos naudojamų naikintuvų. Tai pirmadienį Vašingtone pareiškė gynybos sekretorius Jamesas Mattisas. Be to, sunaikinta arba apgadinta degalų pildymo įranga ir gynybinės oro sistemos, praneša agentūra dpa.