Prancūzijoje dėl galimai planuotos teroro atakos suimti keturi žmonės

„Keturi įtariamieji buvo suimti, kai nusipirko acetono“, – sakė vienas šaltinis policijoje.

Acetonas gali būti naudojamas gaminti TATP (acetono peroksidą arba tricikloacetoną peroksidą) – itin nestabilius namudinių sprogmenų, kuriuos naudojo džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai per 2015 ir 2016 metais įvykdytas atakas Paryžiuje ir Briuselyje.

Be to, prokuratūra nurodė, kad per reidą buvo rasta apie 70 gramų jau pagaminto TATP.