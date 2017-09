„Nusprendžiau pradėti procesą apginkluoti mūsų bepiločius žvalgybos ir stebėjimo orlaivius“, – sakė gynybos ministrė Florence Parly susirinkusiems įstatymų leidėjams pietiniame Tulono mieste. Šiuo metu Prancūzija valdo keletą neginkluotų bepiločių lėktuvų „Reaper“, naudodami juos stebėti džihadistų grupuotes Afrikos Sachelio regione. F. Parly sako, kad šalies armija nuo 2019 metų planuoja „tikslaus taikymo“ įranga apginkluoti šešis bepiločius orlaivius, įsigytus iš JAV. Bepiločiai lėktuvai „kels nuolatinį pavojų ginkluotoms teroristų grupuotėms“ tose vietovėse kur veikia Prancūzijos kariuomenė, sakė ji. „Sprendimas nekeičia ginkluotos jėgos panaudojimo taisyklių; bepiločių orlaivių panaudojimo taisyklės bus tokios pačios kaip ir dabar taikomos“, – pridūrė F.Parly. Kai kurios valstybės, tarp kurių yra JAV, Izraelis, Italija ir Didžioji Britanija, naudoja ginkluotus bepiločius lėktuvus, kurie plačiai taikomi konfliktuose Jemene, Sirijoje ir Irake, bei Somalijoje, Afganistane ir Pakistane.











