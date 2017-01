Postą paliekantis britų ambasadorius prie ES pažėrė griežtos kritikos vyriausybei

Ivanas Rogersas elektroniniame laiške rašo, kad premjerės Theresos May vyriausybės požiūris į būsimas derybas dėl šalies pasitraukimo iš ES yra grindžiamas „nepamatuotas argumentais“ ir „painiu mąstymu“.

Griežta ambasadoriaus kritika, apie kurią tapo žinoma britų žiniasklaidai trečiadienį paviešinus jo elektroninį laišką, yra itin nemaloni vyriausybei, besirengiančiai sunkioms ir ilgoms deryboms su likusiomis 27-iomis Bendrijos narėmis.

Vienoje griežčiausių laiško vietų I. Rogersas rašo, kad aukšti valstybės tarnautojai nežino Th. May vyriausybės prioritetų būsimose derybose, nustatysiančiose Britanijos santykių su ES kryptį po šalies išstojimo.

„Mes dar nežinome, kokius derybų tikslus iškels vyriausybė dėl Jungtinės Karalystės santykių su ES po išstojimo“, – rašo diplomatas.

Tai leidžia manyti, kad jis nėra tikras, ar Th. May derybose sieks, kad Britanija liktų bendrojoje rinkoje ar muitų sąjungoje, ar visgi pasisakys už tai, kad tie ekonominiai ryšiai būtų nutraukti.

Elektroninis laiškas buvo išsiųstas antradienį, I. Rogersui keliais mėnesiais anksčiau nei planuota atsistatydinus iš ambasadoriaus posto. Vyriausybė naują ambasadorių turės paskirti iki derybų pradžios.

Th. May prie vyriausybės vairo pakeitė Davidą Cameroną, kuris atsistatydino, kai birželį vykusiame referendume britai nubalsavo už pasitraukimą iš ES.

Premjerė yra sakiusi, kad iki kovo pabaigos oficialiai inicijuos ES sutarties 50-ąjį straipsnį ir pradės maždaug dvejus metus truksiantį pasitraukimo iš Bendrijos procesą.

Premjerė nekart atsisakė konkrečiai įvardyti vyriausybės tikslus būsimose derybose. Pasak jos, tai pakenktų šalies derybinėms pozicijoms.

Be to, Th. May vyriausybė yra įsitraukusi į teisinį mūšį dėl teismo nutarties, įpareigojančios ją prieš inicijuojant pasitraukimo iš ES procesą gauti parlamento pritarimą.

Greitai šalies Aukščiausiasis Teismas turėtų priimti sprendimą, ar atmesti šią žemesnės instancijos teismo nutartį.

I. Rogersas jau anksčiau yra įspėjęs, kad naujiems prekybiniams susitarimams su Europa pasiekti tikriausiai reikės daugiau laiko, o visas procesas galiausiai gali žlugti, nes reikės visų valstybių narių parlamentų pritarimo.

Europos Komisija savo ruožtu trečiadienį pareiškė apgailestaujanti dėl I. Rogerso atsistatydinimo.

„Apgailestaujame netenkantys labai profesionalaus, daug išmanančio, galbūt ne visada lengvai sukalbamo atstovo ir diplomato, visada ištikimai gynusio savo vyriausybės interesus“, – sakė Komisijos atstovė Natasha Bertaud.