Politologai: E. Macronas būtų tinkamesnis prancūzų prezidentas Lietuvai

Vokietijoje sukurtas dokumentinis filmas apie vokiečių vaikus, kurie gyveno šalia Adolfo Hitlerio, planavusio masines žudynes. Filme „Hitler and the Children of the Obersalzberg“ vokiečiai pirmą kartą prabilo apie privilegijuotą savo gyvenimą kurortiniame Berchtesgadeno miestelyje pietų Vokietijoje, Bavarijoje, rašo dailymail.co.uk.