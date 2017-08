Be to, pareigūnai paskelbė, kad pagrindinis įtariamasis, kuris per šį incidentą buvo pašautas ir suimtas, yra 18-metis Maroko pilietis.

„Šis nusikaltimas buvo tiriamas kaip nužudymas, bet naktį gavome papildomos informacijos, rodančios, kad ši nusikalstama veikla yra teroristiniai nužudymai“, – sakoma policijos pranešime.

Įtariamojo „tapatybė policijai žinoma. Jis yra 18-metis Maroko pilietis“, – pridūrė policija.

Policija pašovė ir sužeidė, peiliu ginkluotą, įtariamąjį penktadienį, ir suėmė jį kelios minutės po Turku turgaus aikštėje įvykdyto išpuolio. Policija šeštadienį paskelbė, kad sužeistųjų per išpuolį skaičius padidėjo nuo šešių iki aštuonių.

„Atlikome kratą, ir dabar iš viso suimti šeši asmenys, pagrindinis įtariamasis ir dar penki kiti įtariamieji“, – AFP sakė Nacionalinio tyrimų biuro vyresnysis detektyvas Markusas Laine'as.

„Aiškinamės koks šių penkių asmenų vaidmuo, bet nesame tikri, ar jie kaip nors susiję su išpuoliu. Apklausime juos ir tada galėsime jums pasakyti daugiau. Jie palaikė ryšius su pagrindiniu įtariamuoju“, – sakė M. Laine.

Pagrindinis įtariamasis gydomas intensyvios terapijos skyriuje ligoninėje, jam peršauta šlaunis.

Suomijos žiniasklaida praneša, kad policijos nuomone užpuolikas aukas rinkosi atsitiktinai, tačiau M.Laine to nepatvirtino.

Išpuolis įvyko judriame rajone, pačiame šio Suomijos uostamiesčio centre, apie 16 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Per kelias valandas po išpuolio policija paskelbė apie visoje šalyje padidintą policijos patrulių skaičių.

„Per išpuolį nukentėjo aštuoni žmonės. Du žuvo, šeši sužeisti“, – po išpuolio turgaus aikštėje „Twitter“ rašė Turku policija. Ligoninės atstovas žurnalistams sakė, kad tarp aukų nepilnamečių nėra.

Praėjus vos kelioms minutėms nuo išpuolio pradžios, netoliese esančioje aikštėje, policija pašovė į šlaunį vieną įtariamąjį, jį suėmė ir konfiskavo jo turėtą peilį.

Policija suimtą įtariamąjį apibūdino kaip jauną iš užsienio kilusį vyrą“, bet nesuteikė jokios kitos informacijos, išskyrus tai, kad tyrėjai bendradarbiauja su Suomijos imigracijos tarnyba.

Nors saugumo pajėgos „Twitter“ rašė, kad policija „ieško kitų galimų įtariamųjų“, policija žurnalistams sakė, kad veikiausiai buvo tik vienas užpuolikas.

Šis išpuolis tapo naujausiu smūgiu aukščiausios parengties būsenoje esančiai Europai. Per ankstesnę parą buvo įvykdyti du išpuoliai Ispanijoje: ten automobiliais buvo rėžtasi į praeivius, žuvo mažiausiai 14 žmonių ir daugiau nei 100 sužeista. Už išpuolį Barselonoje atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS).

Kai kuriuose Turku naujienų tinklalapiuose ir dienraštyje „Turun Sanomat“ paskelbta nuotrauka, kurioje matyti žuvusio žmogaus palaikai, apkloti balta antklode.

Padidintas policijos patrulių skaičius

„Užpuolikas turgaus aikštėje peiliu smogė dviem žmonėms – vienas jų mėgino padėti kitam, – žurnalistams sakė policija. – Tuomet užpuolikas iš aikštės išbėgo į judrią gatvę ir užpuolė daugiau žmonių.“

Po keleto minučių policija įtariamąjį suėmė.

Vienas žmogus mirė įvykio vietoje, kitas – ligoninėje, sakė policija.

Netoliese buvę žmonės nuskubėjo į pagalbą išpuolio aukoms.

„Pamačiau senyvo amžiaus moterį, stengiausi jai padėti. Ji buvo visa kruvina, – AFP sakė išpuolio liudininkas Wali Hashi (Valis Hašis). – Jos kakle buvo matyti durtinė žaizda... Nuvedžiau ją į šalį“.

Policija praneša, kad įtariamasis gydomas ligoninėje.

Centrinė Turku dalis, esanti apie 140 kilometrų nuo sostinės Helsinkio, buvo skubiai užtverta, uždarytos parduotuvės ir restoranai.

Policija taip pat „Twitter“ rašė, kad po išpuolio visoje šalyje padidino savo parengties reaguoti į išpuolius lygį. Padidinta saugumo parengtis oro uostuose ir traukinių sotyse, į gatves pasiųsta daugiau patruliuojančių policijos pareigūnų.

„Padidintas policijos patrulių skaičius, vyksta intensyvus informacijos rinkimas“, – rašė jie.

Šį įvykį tiria Suomijos nacionalinis tyrimų biuras. Tyrėjai sako peržiūrintys įvykio vietos stebėjimo kamerų filmuotą medžiagą, kad geriau suprastų įvykių eigą.

Padidintas pavojaus lygis

Suomijos premjeras Juha Sipila „Twitter“ rašė, kad jo vyriausybė „atidžiai stebi policijos vykdomą operaciją bei situaciją Turku“.

Policija atsisakė komentuoti, ar išpuolis kaip nors susijęs su terorizmu.

„Šiuo tyrimų etapu negalime sakyti, ar tai terorizmas“, – spaudos konferencijoje sakė policija.

Birželį Suomijos žvalgybos ir saugumo agentūra „Supo“ padidino šalies terorizmo pavojaus lygį nuo „žemo“ iki „padidėjusio“. Šis lygis yra antras iš keturių pagal naują pavojaus vertinimo skalę.

Tada agentūra sakė manantys, kad yra padidėjusi „Islamo valstybės“ (IS) išpuolių tikimybė.

„Supo“ žinoma, kad Suomijoje rengiami rimti su terorizmu susiję planai ir projektai“, – sakė agentūra.

„Užsieniečiai teroristai kovotojai, išvykę iš Suomijos įgijo reikšmingus vaidmenis būtent IS ir šioje grupuotėje turi platų ryšių tinklą“, – birželio mėnesio ataskaitoje pranešė agentūra.

2012 metais Turku tuometis Suomijos ministras pirmininkas Jyrki Katainenas per plauką išvengė susidūrimo su peiliu ginkluotu užpuoliku.

Paaiškėjo, kad į rinkimų kampanijoje dalyvavusį premjerą pasikėsinęs vyras yra nesveikos psichikos, todėl kaltinimai jam nebuvo pareikšti.

2016 metų pabaigoje vietos politikė ir dvi žurnalistės buvo nušautos viename Suomijos mieste netoli Rusijos sienos. Įvykis atskleidė sudėtingą Suomijos kovą su ginkluotais nusikaltimais.

Policija netrukus suėmė įvykio liudininkų nupasakotą žudiką.

Buvusi Suomijos sostinė, Turku tebėra svarbus verslo ir kultūros centras.