Pokyčiai: ES lyderiai atsisako bendrų nuotraukų

Iki pernai metų pabaigos į reguliarius susitikimus rinkdavęsi politikai kartu pozuodavo fotografams, kurdami vienybės įspūdį.

Tačiau ES viršūnių susitikimus organizuojanti Europos Vadovų Taryba žiniasklaidos priemonėms nurodė, kad įprastos galimybės padaryti bendrą vadovų nuotrauką nebebus.

Ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyko dar vienas ES lyderių susitikimas.

„Viena iš idėjų yra turėti modernesnį vizualinį sprendimą“, nei tiesiog išrikiuoti pozavimui ES lyderius keliose eilėse, naujienų agentūrai AFP sakė aukšto rango diplomatinis šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Tokio sprendimo norėjo ir ketvirtadienį perrinktas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, buvęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

Pasak šaltinio, jis norėjo supaprastinti ES viršūnių susitikimus, paprastai vykstančius iki išnaktų.

„Tos nuotraukos iš tikrųjų gali užimti daug laiko“, – teigė diplomatas.

Sprendimas nutraukti bendras nuotraukas priimtas ES nesutariant daugeliu klausimų.

Paskutinis jų – D. Tusko perrinkimas Europos Vadovų Tarybos pirmininku.

Šiam sprendimui itin stipriai priešinosi Varšuva.

Be to, per artimiausius kelerius metus Bendrija neteks vienos narės, Britanijos piliečiams referendume pernai nubalsavus už pasitraukimą iš ES.

Diplomatiniai šaltiniai neigė, kad sprendimas nutraukti bendrų nuotraukų tradiciją yra politinis.