Po teroro akto Mančesteryje socialinius tinklus užplūdo dingusių vaikų artimųjų pagalbos šauksmas

„Prašau visų pasidalinti mano mažosios sesers Emmos nuotrauka, kuri buvo Ari koncerte Mančesteryje. Ji neatsiliepia telefonu, prašau, padėkite man.“ – rašoma vienoje žinutėje, publikuojamoje kartu su šviesiaplaukės merginos nuotrauka.

Kitas socialinio tinklo „Twitter“ vartotojas kreipiasi į galinčius padėti jam surasti seserį. „Ji dėvėjo rožinius marškinėlius ir mėlynus džinsus, jos vardas Whitney“, – rašo jis.

Sprogimas įvyko Mančesterio arenos fojė, kai tūkstančiai jaunųjų atlikėjos gerbėjų ir jų tėvų buvo atvykę į A. Grande surengtą šou. Didžioji šios dainininkės gerbėjų dalis – paaugliai ir jaunos merginos.

48 m. Paula Robinson buvo priešais areną esančioje traukinių stotyje kartu su vyru, kai pajuto sprogimą ir išvydo šaukiančias panikos apimtas iš arenos bėgančias paaugles.

„Mes išbėgome praėjus vos kelioms sekundėms po sprogimo, paauglėms nurodžiau bėgti kartu su manimi.“ – pasakojo įvykio liudininke tapusi moteris.

P. Robinson teigimu, keliolika merginų kartu su ja nubėgo į netoliese esantį „Holiday Inn Express“ viešbutį, o tada per socialinius tinklus nerimaujantiems tėvams ji pranešė savo telefono numerį, kad jie galėtų susisiekti ir atvykti į vietą.

Still MISSING people. Please retweet until they are found please. What is the world coming too..😢 #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/5OLouo2xmz

