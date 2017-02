Po Rusijos ir D. Trumpo susikirtimo dėl Krymo – JAV prezidento žinutė „Twitter“

Kitame „Twitter“ įraše D. Trumpas kategoriškai atmeta įtarimus dėl jo ryšių su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Panašaus pobūdžio pasvarstymai, jo manymu, - tai visiškas absurdas ir mėginimas dangstyti daugybę klaidų, padarytų vykdant nevykusią Chillary Clinton kampaniją, rašo meduza.io.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017