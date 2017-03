Kaip naujienų agentūrą „Interfax“ informavo Kremliaus kritiko advokatė Olga Michailova, A.Navalnui sekmadienį buvo surašytas administracinis protokolas dėl viešąją tvarką pažeidusio nesankcionuoto masinio renginio organizavimo.

„Jie mėgina pasakyti, kad tai (protesto akcija) nebuvo suderinta: niekas prašymo nepateikė ir visa tai įvyko tiesiog spontaniškai“, – sakė O. Michailova.





Pasak advokatės, iš pradžių būta informacijos, kad A. Navalnas bus traukiamas atsakomybėn už tai, kad būdamas viešo renginio organizatorius, pažeidė nustatytą susibūrimo, mitingo, demonstracijos, eitynių ar piketo organizavimo arba pravedimo tvarką. Už tai numatyta maksimali bausmė – 30 tūkst. rublių bauda.

Tačiau dabar opozicionieriui gresia iki 15 parų administracinio arešto, pažymėjo O. Michailova.

Pasak advokatės, sostinės vidaus reikalų skyriuje, kur A. Navalnas praleido naktį, ją informavo, kad jos ginamasis į Maskvos Tverės teismą turėtų būti pristatytas pirmadienį 9 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku.

Anksčiau administracinėn atsakomybėn Maskvoje buvo patraukti keli gatvės muzikantai.

A. Navalnas buvo sulaikytas kovo 26 dieną, sekmadienį, Tverės gatvėje Maskvos centre, kur popiet vyko su valdžia nesuderinta masinė protesto akcija prieš korupciją.





ES ragina Rusiją nedelsiant paleisti areštuotus protestuotojus

Europos Sąjunga pirmadienį paragino Rusiją nedelsiant paleisti „taikius demonstrantus“, sulaikytus ankstesnę dieną per masinius protestus prieš korupciją.

Iškilus Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas, paskelbęs sieksiantis prezidento posto per ateinančiais metais vyksiančius rinkimus, buvo tarp maždaug 500 asmenų, sulaikytų policijos Maskvoje per masines eitynes – vieną didžiausių nesankcionuotų demonstracijų per kelerius pastaruosius metus.

ES atstovas sakė, kad policijos veiksmai „užkirto kelią pasinaudoti pagrindine žodžio laisve“, taip pat teise į taikius susirinkimus, nors šios fundamentalios teisės įtvirtintos Rusijos konstitucijoje.

„Raginame Rusijos valdžią visokeriopai laikytis savo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, taip pat Europos Tarybos atžvilgiu ... užtikrinti šias teises ir nedelsianti paleisti visus taikius demonstrantus, kurie buvo sulaikyti“, – sakoma pranešime.

Praeitą mėnesį A. Navalnas paskelbė išsamių duomenų, atskleidžiančių, kad premjeras Dmitrijus Medvedevas kontroliuoja nekilnojamojo turto imperiją per neskaidrių ne pelno organizacijų tinklą, ir paragino surengti šias eitynes.

Tas vaizdo pranešimas, paskelbtas portale „YouTube“, buvo peržiūrėtas daugiau kaip 11 mln. kartų, bet D. Medvedevas iki šiol niekaip jo nekomentavo.

Policijos duomenimis, Maskvoje surengtoje protesto akcijoje dalyvavo 7–8 tūkst. žmonių.

A. Navalnas buvo suimtas, kai ėjo į demonstraciją. Policija įsodino jį į mikroautobusą, kuriam minia mėgino neleisti išvažiuoti, o protestuotojai skandavo „Gėda!“ ir „Paleiskit jį!“

Policija nurodė areštavusi Maskvoje apie 500 žmonių, bet informaciją apie aktyvistų areštus renkantis tinklapis „OVD Info“ nurodė, kad sostinėje sulaikyti mažiausiai 933 asmenys, o dar dešimtys – per panašius protestus kituose miestuose.

Naujienų agentūra „Interfax“ paskelbė, kad Sankt Peterburgo centre buvo susirinkę apie 4 tūkst. demonstrantų, o 130 jų buvo suimti.

Maskvos centre apie 500 žmonių, tarp jų įtakingas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, sekmadienį buvo sulaikyti per nesankcionuotą protesto akciją, pranešė Rusijos sostinės policija.

„Maskvos centre vykstant nesuderintam viešajam renginiui policijos ir Nacionalinės gvardijos pareigūnai sulaikė apie 500 žmonių. šiuo metu jie atgabenti į policijos teritorinius skyrius, kad būtų surašyti administracinių pažeidimų protokolai“, – naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė Maskvos policijos valdybos atstovas.

Tūkstančiai žmonių Rusijoje sekmadienį dalyvavo A. Navalno raginimu visoje šalyje surengtuose protestuose prieš korupciją.

Daugelio miestų, tarp jų ir Maskvos, valdžia leidimo mitingams nedavė. Iki vidurdienio Maskvos (ir Lietuvos) laiku sostinėje palei numatomą protestuotojų maršrutą buvo sutelktos gausios policijos pajėgos. Demonstraciją planuota pradėti 14 val.

Šių protestų iniciatorius A. Navalnas šį mėnesį paskelbė išsamią ataskaitą, kurioje apkaltino ministrą pirmininką Dmitrijų Medvedevą, kad šis per šešėlinį pelno nesiekiančių organizacijų tinklą kontroliuoja didžiulę nuosavybę. Ši ataskaita „YouTube“ pažiūrėta jau per 11 milijonų kartų, tačiau iki šiol nesulaukė jokios premjero reakcijos.

Kremliaus kritikas, kuris yra paskelbęs ketinimus kitąmet dalyvauti prezidento rinkimuose, kelias pastarąsias savaites telkia rėmėjus didžiuosiuose Rusijos miestuose.

Kai kurių miestų valdžia sankcionavo sekmadienio protesto akciją. Pasak vietinio naujienų portalo Sib.fm, Sibiro miesto Novosibirsko centre susirinko maždaug 2 tūkst. žmonių, nešinų plakatais su užrašais „Korupcijai – ne“.

Paskatinti pranešimų, kad vienoje iš D. Medvedevo namų yra specialus namelis ančiai, kai kurie protestuotojai laikė geltonas gumines antis.

Rusijos konstitucija leidžia viešus susibūrimus, tačiau neseniai priimti įstatymai kriminalizavo miesto valdžios nesankcionuotus protestus. Valdžia dažnai atsisako išduoti leidimus Kremliaus kritikų organizuojamoms akcijoms.

Vietos žiniasklaidos skaičiavimais, protestuose Sibiro miestuose Krasnojarske ir Omske dalyvavo maždaug po 1,5 tūkst. žmonių.

Daugelyje miestų mitingai nebuvo sankcionuoti, todėl kai kurie protestų dalyviai buvo sulaikyti policijos.

Tolimųjų Rytų mieste Vladivostoke akcijoje dalyvavo apie 700 žmonių, iš jų keliolika buvo sulaikyti, pranešė vietos naujienų portalas „Prima Media“.

Pasak vietos portalo „Znak.com“, Uralo mieste Jekaterinburge į protestą susirinko apie tūkstantį žmonių.

A. Navalnas savo oficialiame tinklapyje paskelbė, kad prie proteste planavo dalyvauti 99 Rusijos miestai, tačiau 72 iš jų valdžia nedavė leidimo. Pareigūnai sprendimus neišduoti leidimų grindė įvairiais argumentais – nuo gatvių valymo ar varpų koncerto iki Kremliaus rėmėjų tuo pačiu metu planuojamų renginių.

Pranešama, kad valdžia taip pat spaudė studentus nedalyvauti protestuose: kai kuriuose miestuose sekmadienį netgi vyko egzaminai.