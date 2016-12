Po JAV smūgio – netikėtas V. Putino manevras

Rusijos užsienio reikalų ministerija pasiūlė šalies prezidentui Vladimirui Putinui, reaguojant į amerikiečių sankcijas dėl kibernetinių atakų , iš šalies išsiųsti 35 amerikiečių diplomatus. Apie tai penktadienį prabilo Rusijos diplomatijos vadovas Sergejus Lavrovas, skelbia meduza.io.

Remiantis S. Lavrovo parengtu siūlymu Rusijos prezidentui, iš šalies būtina išsiųsti 31 Jungtinių Valstijų ambasados Maskvoje darbuotoją ir keturis diplomatus iš generalinio konsulato Sankt Peterburge. Pavardžių S. Lavrovas neįvardijo.

Be to, Rusijos užsienio reikalų ministerija siūlo Jungtinių Valstijų diplomatams uždrausti naudotis ambasados vasarnamiu ir sandėliu, esančiu Maskvos Dorožnaja gatvėje.

Papildyta 14.28 Naujausiais duomenimis, V. Putinas nusprendė neklausyti šios Rusijos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos.

Rusija neketina išsiųsti iš šalies Jungtinių Valstijų diplomatų reaguodama į JAV paskelbtas jos atžvilgiu taikytinas sankcijas. Toks sprendimas išsakytas Rusijos prezidento Vladimiro Putino paskelbtame pranešime, rašo meduza.io.

Šalies vadovas pabrėžė, kad Rusija turi visas teises imtis atsakomųjų veiksmų, tačiau Maskva, jo teigimu, neketina leistis iki „buitinio“ lygio, neatsakingų diplomatinių sprendimų.

„JAV diplomatams nebus sudaroma jokių problemų. Nieko neketiname išsiųsti. Nedrausime jų šeimoms ir vaikams per Naujųjų metų šventes rinktis jiems įprastose poilsio vietose. Be to, visus Rusijoje akredituotų Jungtinių Valstijų diplomatų vaikus kviečiu į Kremliuje Naujųjų metų ir Kalėdų proga organizuojamą šventę.“

Pasilieka „teisę“ imtis atsakomųjų veiksmų

Rusija pasilieka „teisę“ imtis atsakomųjų veiksmų dėl JAV sankcijų, kurios Rusijai buvo paskelbtos po kibernetinių atakų, ir stebės kitą mėnesį Baltuosiuose rūmuose dirbti pradedančio Donaldo Trumpo politikos žingsnius, penktadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas.

„Pasilikdami teisę į atsakomąsias priemones, nenusileisime iki „virtuvinės“, neatsakingos diplomatijos lygio ir tolesnius žingsnius dėl Rusijos ir Amerikos santykių atkūrimo planuosime remdamiesi politika, kurią vykdys prezidento Donaldo Trumpo administracija“, – sakoma V. Putino pareiškime, kurį paskelbė Kremlius.

Gaila, kad prezidento Baracko Obamos administracija baigia savo darbą tokiu būdu, tačiau sveikinu jį ir jo šeimos narius su artėjančiais Naujasiais metais.

Sveikinu ir išrinktąjį prezidentą D.Trumpą ir visą amerikiečių tautą!

Linkiu visiems gerovės ir klestėjimo!“ – sakoma Rusijos prezidento pareiškime.

S. Lavrovas: negalime palikti be atsako tokių akibrokštų

Tuo tarpu šalies užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksčiau pasiūlė Rusijos prezidentui paskelbti šalyje nepageidaujamais asmenimis 35 JAV diplomatus atsakant į analogiškus veiksmus iš amerikiečių pusės.

Sergejus Lavrovas ir Randa Kassis © AP/Scanpix nuotr.

„Mes, žinoma, negalime palikti be atsako tokių akibrokštų, abipusiškumas – tai tarptautinių santykių diplomatijos dėsnis, todėl Rusijos URM drauge su kolegomis iš kitų žinybų pateikė RF prezidentui išnagrinėti pasiūlymus dėl to, kad personae non gratae būtų paskelbtas 31 JAV pasiuntinybės Maskvoje darbuotojas ir keturi diplomatai iš JAV konsulato Sankt Peterburge“, – sakoma specialiame užsienio reikalų ministro S. Lavrovo pareiškime, kurį penktadienį gavo naujienų agentūra „Interfax“.

Ministras priminė, kad naujos amerikiečių sankcijos taikomos Federalinei saugumo tarnybai ir virtinei kitų Rusijos žinybų bei fizinių asmenų, be to, paveikė 35 Rusijos diplomatus, kurie iki sausio 1 dienos pabaigos turi išvykti iš JAV teritorijos.

„Mums uždrausta naudotis nuosavybe, kuri yra Rusijos valstybinė nuosavybė. Tai vienas vasarnamis, (skirtas) mūsų pasiuntinybės Vašingtone darbuotojų poilsiui, ir antras vasarnamis – Rusijos nuolatinės atstovybės Jungtinėse Tautose darbuotojų poilsiui“, – sakė S. Lavrovas.

„Vasarnamiai skirti vaikų poilsiui per žiemos atostogas ilsėtųsi vaikai, ten tradiciškai atidaromos stovyklos. Tačiau šie vasarnamiai paskelbti šnipų lizdais, kaip suprantu iš Amerikos administracijos pranešimų“, – sakė ministras.

Todėl, anot S. Lavrovo, Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat siūlo uždrausti JAV diplomatams naudotis jų vasarnamiu Maskvos vakarinėje dalyje ir sandėliu Maskvos šiaurėje.

Be to, JAV Rusijai metamus kaltinimus kišimusi į prezidento rinkimų kampaniją jis pavadino nepagrįstais.

Uždarė JAV mokyklą Maskvoje

Kaip prieš tai skelbė CNN, Rusija jau žengė konkrečius žingsnius. Dar ketvirtadienį paaiškėjo, kai atsakingieji Rusijos pareigūnai nurodė uždaryti Maskvoje veikiančią mokyklą „Anglo-American School of Moscow“. Taigi, vykdant vyriausybės įsakymą buvo uždaryta mokymo įstaiga, kurioje mokosi Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kanados ambasadų darbuotojų vaikai.

Pagal nurodymą buvo uždaryti ir netoli Maskvos esantys JAV ambasados poilsio namai.

Tačiau patys rusai šią informaciją suskubo paneigti. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pranešė, kad Rusijos valdžia nedavė nurodymo uždaryti Maskvoje veikiančią iš Didžiosios Britanijos Ir JAV atvykusiems vaikams skirtą mokyklą. Anot jos, tokių veiksmų, kaip reakcijos į JAV paskelbtas Rusijai taikytinas sankcijas, nebuvo imtasi.

„Informacija apie Maskvoje esančios mokyklos uždarymą yra klaidinga“, – sakė M. Zacharova.

Kremlius: naujos sankcijos JAV ir Rusijos santykius perkelia į žemesnį lygį

Naujos JAV sankcijos Rusijai reiškia abiejų šalių santykių perkėlimą į žemesnį lygį, pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Tai jis pareiškė komentuodamas Vašingtono sprendimą įvesti virtinę diplomatinių ir ekonominių sankcijų Rusijai už jos kišimąsi Amerikos prezidento rinkimų procesą.

Paklaustas, ar naujos JAV sankcijos Rusijai reiškia abiejų šalių „santykių nuleidimą“ į žemesnį lygį, D. Peskovas sakė: „Žinoma, kad reiškia“.

„Dar daugiau, didžiausią suglumimą kelia faktas, kad štai tokių veiksmų, tokio griaunamojo, destruktyvaus pobūdžio ... imasi administracija, kuriai jau tuoj tuoj trauktis. Tai, be abejo, atrodo kaip absoliučiai neprognozuojama agresijos apraiška“, – pažymėjo Kremliaus atstovas.

Tuo tarpu kai kurie įtakingi JAV Kongreso nariai pareiškė manantys, kad Baracko Obamos Rusijai įvestos naujos sankcijos už kibernetines atakas yra nepakankamos, ir ragina pagalvoti apie jų griežtinimą.

Respublikonų senatoriai Johnas McCainas ir Lindsey Grahamas naująsias sankcijas pavadino „maža kaina, kurią sumokės Rusija“. Jie pažadėjo „vadovauti pastangoms Kongrese dėl griežtesnių sankcijų įvedimo“.

Atstovų Rūmų narys demokratas Adamas Schiffas savo ruožtu pareiškė, jog „ateityje visai gali prireikti platesnio sankcijų spektro, kad Rusija būtų įtikinta nesikišti“ į Amerikos vidaus reikalus.

„Sankcijos Rusijai, apie kurias šiandien paskelbė, tai tik simbolinis žingsnis. Prezidentui derėtų kitą savaitę kreiptis į Kongresą per uždarą pasitarimą ir nustatyti kursą į iš tikrųjų rimtas sankcijas“, – mano kitas Atstovų Rūmų narys demokratas, Užsienio reikalų komitete dirbantis Bradley Shermanas.

Įvestos sankcijos yra „tik būtinų veiksmų pradžia reaguojant į Rusijos kibernetines atakas“ prieš JAV, sakė demokratų senatorius Richardas Blumenthalis, kurio komentaras buvo paskelbtas Senato interneto svetainėje.

Pasak jo, „gyvybiškai būtina suformuoti specialų tyrimų komitetą“ ir „nustatyti visą Rusijos agresijos mastą“.

„(Donaldo) Trumpo administracijos atsakomybė bus griežtas šių sankcijų vykdymas“, – pabrėžė Richardas Blumenthalis.

Respublikonų senatorius Marco Rubio, kuris šiemet kėlė savo kandidatūrą į JAV prezidento postą, bet pasitraukė gimtojoje Floridoje pralaimėjęs partijos pirminius rinkimus, pareiškė, jog V. Putinas „taip išdrąsėjo, kad leidžia persekioti amerikiečių personalą Rusijoje ir bando pakirsti mūsų demokratiją kišdamasis į rinkimus“.

M. Rubio pažymėjo, kad Kongrese dirbantiems abiejų partijų žmonėms dera „stiprinti įvestas sankcijas“ ir „nuodugniai ištirti Rusijos pastangas pakirsti JAV“.

Neigia kalbas apie mokyklos uždarymą

Oficiali Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, jog pranešimai, kad Maskvoje uždaroma mokykla, kurioje mokosi Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kanados diplomatinių atstovybių darbuotojų vaikai („The Anglo-American School“), neatitinka tikrovės.

Savo „Facebook“ paskyroje M. Zacharova parašė: „Oficialūs Amerikos asmenys „anonimiškai informavo“ savo žiniasklaidą, kad Rusija ėmėsi atsakomųjų priemonių ir uždarė Amerikos mokyklą Maskvoje. Tai melas. Matyt, Baltieji rūmai visiškai išprotėjo ir jau išgalvoja sankcijas prieš savo pačių vaikus“.

Ketvirtadienį televizijos kanalas CNN pranešė, kad Rusija, atsakydama į naujas JAV sankcijas ir diplomatų išsiuntimą, nusprendė uždaryti „The Anglo-American School“.

Be to, pasak CNN šaltinio, amerikiečiai nebeįleidžiami į JAV ambasados poilsio namus, kurie yra Maskvos šiaurės vakaruose, Serebrenyj Boro rajone.

Ketvirtadienį JAV nusprendė imtis sankcijų prieš Rusijos federalinę saugumo tarnybą (FST), vyriausiąją žvalgybos valdybą (VŽV), dar kelias organizacijas ir šešis fizinius asmenis, taip pat išsiųsti 35 jos diplomatus.

Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva adekvačiai atsakys į naujas sankcijas. Apie atsakomuosius žingsnius kalbėjo ir oficiali Rusijos URM atstovė M. Zacharova.

„The Anglo-American School“ buvo įkurta 1949 metais, nuo 2000 metų ji yra naujame komplekse su teatru ir baseinu Maskvos šiaurės vakaruose. Joje mokosi daugiau kaip tūkstantis 4-18 metų amžiaus vaikų.