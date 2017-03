Po JAV prezidento įtūžio „Twitter“ ryškėja dar viena grėsminga D. Trumpo savybė

Nuo pat politinės karjeros pradžios D. Trumpui buvo būdingas švaistymasis kuo įvairiausiais kaltinimais ir įtarinėjimais. Jis iš karto perėmė tarp kraštutinių dešiniųjų gajas sąmokslo teorijas, kurių šalininkai tuo metu teigė, kad ankstesnis prezidentas Barackas Obama nėra gimęs JAV, todėl negali būti laikomas teisėtu prezidentu.

Tokiomis nuostatomis kaip politinis veikėjas prisistatęs D. Trumpas 2016 metais buvo iškeltas kandidatu į šalies prezidentus. Kiek vėliau tapome jo inauguracijos liudininkais. Visgi politinės karjeros įkalnėn kopiantis D. Trumpas taip ir nesugebėjo atsikratyto polinkio į sąmokslo teorijas, rašo „The Independent“.

Pažvelkime kad ir į keletą šeštadienį (kovo 4 d.) paskelbtų D. Trumpo „Twitter“ žinučių. Visose užsimenama apie tuometinio prezidento B. Obamos nurodymu vykdytą D. Trumpo telefoninių pokalbių klausymąsi per 2016 metų rinkimų kampaniją.

„Siaubas! Ką tik išsiaiškinau, kad B. Obama nurodė klausytis mano pokalbių telefonu iš dangoraižio „Trump Tower“, kai pergalė jau buvo visiškai čia pat. Nieko išsiaiškinti nepavyko. Tai buvo nepasiteisinęs bandymas mane apkaltinti!“ – skelbė „Twitter“ žinutė.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Jokios išsamesnės informacijos apie tariamą telefoninių pokalbių klausymąsi, savaime suprantama, nepateikiama. D. Trumpo žinutės, kaip paaiškėjo, išreiškė jo reakciją į prieš dieną svetainėje „Breitbart News“ paskelbtą straipsnį, kurio antraštė ragino Kongresą išsiaiškinti tiesą apie B. Obamos rengtą slaptą sąmokslą prieš D. Trumpą. Straipsnyje dėstomi teiginiai grindžiami radijo laidos vedėjo Marko Levino įsitikinimu dėl B. Obamos administracijos mėginimo įvykdyti „tylųjį perversmą“ ir atimti iš D. Trumpo galimybę tapti prezidentu.

Štai pagrindinė minėto straipsnio pastraipa:

„B. Obamos administracija stengėsi gauti ir galop gavo leidimą slapta klausytis D. Trumpo kampaniją rengusios komandos pokalbių. D. Trumpo komanda buvo stebima net tada, kai jokių netinkamo elgesio įrodymų rasti nepavyko. Vėliau buvo paskelbtos Nacionalinio saugumo agentūros taisyklės, leidžiančios laisvai platinti įrodymus tarp vyriausybės narių ir taip užtikrinančios, kad informaciją, įskaitant ir privačius pokalbius, būtų galima atskleisti žiniasklaidai.“

Problema ta, kad M. Levinas (todėl ir „Breitbart“) klaidingus savo teiginius grindžia keliais tarpusavyje nesusijusiai faktais, pradedant JAV teismo, veikiančio pagal užsienio žvalgybos informacijos sekimo aktą (FISA), užklausomis dėl lengvabūdiško D. Trumpo požiūrio į Rusijos inicijuotą el. laiškų perėmimą, ir baigiant rudenį įvykusiu Hillary Clingon kampanijos pirmininko Johno Podestos el. laiškų turinio atskleidimu. Jokių įrodymų, kad minėtus įvykius sieja kokie nors nenuginčijami faktai, nėra.

Pirmoji D. Trumpo kalba JAV Kongrese Reuters / Scanpix

Tvirtinimai, kad B. Obamos administracija nurodė (ir net buvo gavusi tokią teisę) klausytis oponuojančios partijos kandidato telefoninių pokalbių, prilygsta visiškiems pramanams. Asmuo, drįstantis tokius tvirtinimus pareikšti, privalo juos pagrįsti. Tas, kas ryžtasi kalbėti apie didžiulį sąmokslą, kurio niekas be jo paties ir dar kelių asmenų nemato, turi pateikti visuomenei nuoseklų savo teiginių paaiškinimą.

Prisimenant anksčiau D. Trumpo skelbtus jokiais įrodymais nepagrįstus teiginius, galima spėti, kad ir šį kartą D. Trumpo administracija nepasistengs kaip nors logiškai ir racionaliai pagrįsti B. Obamai mestus kaltinimus dėl telefoninių pokalbių klausymosi.

Esmė ta, kad sąmokslo teorijų atveju visi faktai regimi kaip tarpusavyje susiję. Vis dėlto sąmokslo skleidėjo taikomi metodai neturėtų būti priimtini JAV prezidentui – viskas, ką jis tvirtina, turi būti įrodyta.

Įrodymus šiuo atveju turi pateikti D. Trumpas – sąmokslo teorijas skleidęs kandidatas, neatsikratęs šio įpročio ir tapęs prezidentu.

D. Trumpas prašo Kongreso ištirti įtarimus dėl telefoninių pokalbių pasiklausymo

Baltieji rūmai sekmadienį paragino Kongresą aiškintis prezidento Donaldo Trumpo skandalingą, nepatvirtintą įtarimą, kad Barackas Obama per praėjusių metų rinkimų kampaniją klausėsi jo telefoninių pokalbių.

24 valandos po D.Trumpo pareiškimo apie savo pirmtaką pasirodymo jo padėjėjai stengėsi apriboti netikėtas politines pasekmes: pripažino, jog tai dar neįrodyta, ir paragino Kongresą ištirti.

Remdamasis dar neaiškiomis „politiškai motyvuotų tyrimų ataskaitomis“ spaudos sekretorius Seanas Spiceris sakė, kad D. Trumpas ragina Kongresą „nustatyti, ar 2016 metais buvo piktnaudžiaujama vykdomosios valdžios tiriamosiomis galiomis“.

D. Trumpo atstovė Sarah Sanders kalbėjo panašiai.

„Jei tai įvyko, – sakė ji televizijai ABC, – tai būtų didžiausias piktnaudžiavimas valdžia ir persistengimas, kada nors buvę vykdomojoje valdžioje.“

D. Trumpas, kuris dalyvauja „susitikimuose“ ir atsakinėja į „telefono skambučius“ savo golfo lauke Vest Palm Biče Floridoje, pareikštų įtarimų daugiau viešai nekomentavo.

Šeštadienį jis „Twitter“ parašė: „ Kaip žemai nusirito prezidentas Obama, kad klausėsi mano telefonų per labai šventą rinkimų procesą. Čia kaip (Richardas) Nixonas (Ričardas Niksonas)/„Watergate“. Blogas (arba nesveikas) vyrukas!“

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Jokių įrodymų šiems įtarimams jis nepateikė.

„Watergate“ yra tapęs skandalo, kuris 1974 metais nuvertė prezidentą Richardą Nixoną, sinonimu. Tas skandalas prasidėjo paaiškėjus apie slaptą pasiklausymą Demokratų nacionalinio komiteto biuruose Vašingtono viešbutyje „Watergate“.

B. Obama per savo atstovą paneigė naująjį D.Trumpo kaltinimą ir pavadino jį „paprasčiausiai neteisingu“.

JAV prezidentai negali teisėtai nurodyti vykdyti tokius pasiklausymus: jiems reikia federalinio teisėjo pritarimo ir deramo pagrindo įtarimui.

B.Obamos nacionalinės žvalgybos direktorius Jamesas Clapperis televizijai NBC sakė, kad „nebuvo surengta jokios tokios pasiklausymo veiklos prieš išrinktąjį prezidentą, kai (jis) buvo kandidatas, ar prieš jo kampaniją“.

Prezidentas „įtūžęs“

D.Trumpo komentarai, regis, buvo paremti nepatvirtintais dešiniojo sparno naujienų, nuomonių ir komentarų svetainės „Breitbart News“ įtarimais. Anksčiau šiai interneto svetainei vadovavo D.Trumpo pagrindinis strategas Steve'as Bannonas.

FTB direktorius Jamesas Comey, kuris D.Trumpo kaltinimą laiko neteisingu, paprašė Teisingumo departamento neutralizuoti šį tvirtinimą ir viešai jį atmesti, remdamasis aukšto rango JAV pareigūnais sekmadienį rašė laikraštis „The New York Times“. Teisingumo departamentas to nėra padaręs.

J. Comey savo prašymą šeštadienį pateikė todėl, kad „nėra tai paremiančių įrodymų“ ir todėl, jog „tuo užsimenama, kad FTB pažeidė įstatymą“, sakė pareigūnai, kuriuos citavo laikraštis.

Ankstesni žiniasklaidos pranešimai rodė, kad JAV prokurorai tyrė ryšius tarp serverio, priregistruoto prie D.Trumpo verslo konglomerato „The Trump Organization“, ir vieno Rusijos banko.

Būdamas realybės televizijos žvaigžde ir kandidatu į prezidentus, o dabar – prezidentu, D.Trumpas ne kartą priėmė įvairias sąmokslo teorijas, tarp jų – spėliones, kad B.Obama gimė ne Amerikoje.

B. Obama yra gimęs Havajuose, JAV valstijoje.

Naujausią kaltinimą D.Trumpas metė virtinėje „Twitter“ žinučių anksti šeštadienį, baigiantis savaitei, kurios metu jo administraciją vargino prieštaringi vertinimai dėl ryšių tarp jo patarėjų ir Rusijos pareigūnų.

Kalbama, jog D.Trumpas buvo įtūžęs, kad geras antradienį pasakytos jo pirmosios kalbos Kongresui apžvalgas nustelbė virtinė pranešimų apie patarėjų susitikimus su Rusijos pareigūnais.

Kalbama, jog prezidentas taip pat pyko, kad generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas atsisakė dalyvauti kokiose nors kampanijose ar su Rusija susijusiuose tyrimuose.

J. Sessionsas tokią poziciją užėmė paaiškėjus, kad su priesaika kalbėdamas per savo paskyrimo svarstymą Senate apie rinkimų kampanijos kontaktus su Rusija, jis nepaminėjo dviejų susitikimų su Maskvos ambasadoriumi Vašingtone.

Dėl to ir kelių kitų pranešimų apie D.Trumpo padėjėjų susitikimus su Rusijos pareigūnais Baltieji rūmai turėjo neigti įtarimus dėl slaptų susitarimų.

Dėmesio atitraukimo taktika

JAV žvalgybos agentūros padarė išvadą, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pritarė kišimosi į lapkritį įvykusius JAV prezidento rinkimus kampanijai, kuria buvo siekiama pakreipti rinkimus D.Trumpo naudai.

Buvęs CŽV direktorius Leonas Panetta sekmadienį apkaltino D.Trumpą dėmesio atitraukimo taktika.

„Jie bando suklaidinti ir ... užmaskuoti. Jie bando kažkaip kelti kitus klausimus, – sakė jis televizijai CBS. – Galiausiai tiesa nustatys, kas čia įpainiota, ne „Twitter“ žinutės, o tiesa.“

Tačiau Atstovų Rūmų Specialiojo žvalgybos komiteto pirmininkas respublikonas Devinas Nunesas sakė, kad jo komitetas aiškinsis D.Trumpo pareiškimus.

Vladimiras Putinas © Sputnik / Scanpix

„Komitetas tirs, ar vyriausybė vykdė sekimo veiklą kokios nors politinės partijos kampanijos pareigūnų arba jų įgaliotųjų asmenų atžvilgiu, ir mes toliau tirsime šį klausimą, jei įrodymai suteiks tam pagrindą“, – sakoma jo pareiškime.

Demokratai ir vis daugiau respublikonų Kongrese ragino paskirti specialų prokurorą ir pradėti dvipartinį tyrimą Rusijos klausimu.

Pritarimas neseniai dirbti pradėjusiam D.Trumpui jau yra mažas ir jam nereikėjo dar vieno skandalo.

Respublikonai daugiausia rėmė jį, vildamiesi, kad jis sumažins mokesčius ir imsis kitų dalykų, kuriems jie pritaria.

Tačiau atrodo, kad kai kurie įstatymų leidėjai respublikonai jau praranda kantrybę dėl D.Trumpo prezidentavimo dramos.

„Išgyvename civilizaciją iškreipiančios viešojo pasitikėjimo krizės įkarštį“, – sakė senatorius Ben Sasse'as. kuris pridūrė, kad D.Trumpo kaltinimai dėl pasiklausymo „reikalauja nuodugnaus ir nešališko rimtų patriotų dėmesio“