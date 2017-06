Po gaisro Vakarų Londone aukų skaičius išaugo iki 17

Aukų skaičius dar gali didėti. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad ligoninėje dėl sveikatos sutrikimų vis dar gydomi 37 žmonės, iš kurių 17 lieka kritinės būklės.

Manoma, kad artimiausiu metu bus pranešta apie dar didesnį skaičių žuvusiųjų.

Gaisras Vakarinėje Londono dalyje kilo trečiadienio naktį. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.

Death toll in #GrenfellTower fire rises to 17, but number likely to increase, police say https://t.co/uWBwqifyG3 pic.twitter.com/9uSe9E1iPZ

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 15, 2017