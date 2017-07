Po G20 susitikimo - kalbos apie rusų programišių nesugaunamumą

Pasak „New York Times“, V. Putinas per G20 viršūnių susitikimą JAV prezidentui sakė, kad „Maskvos kibernetiniai operatoriai taip puikiai atlieka slaptas operacijas kompiuterių tinkluose, kad įsibrovę į Demokratų nacionalinio komiteto sistemas paprasčiausiai nebūtų pagauti“.

Neaišku, kada tai buvo pasakyta, tačiau dviejų šalių lyderiai turėjo dvi valandas trukusį oficialų susitikimą, kuriame dalyvavo tik du vertėjai, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas.

Vėliau buvo pranešta, kad po oficialaus susitikimo D. Trumpas ir V. Putinas turėjo papildomą valandą per G20 vyriausybinę vakarienę. Pasak S. Lavrovo, turint omenyje tokio viršūnių susitikimo pobūdį, jie galėjo neformaliai susitikti dar kelis kartus.

Kaip pranešė JAV prezidento komunikacijos direktorius Anthony Scaramucci, vėliau D. Trumpas žinia apie Rusijos įsilaužėlių galimybes pasidalino su savo komandos nariais.

Sekmadienį duodamas interviu CNN A. Scaramucci teigė Jake’ui Tapperiui, kad „kažkas“ jam sakė, kad Rusijos programišiai yra per geri, kad juos sučiuptų. „Žinote, kažkas man vakar sakė – nepasakysiu jums, kas – kad jeigu rusai iš tikrųjų įsilaužtų ir nutekintų tuos elektroninius laiškus, jūs niekada to nepamatytumėt, – tikino A. Scaramucci. – Niekada neturėtumėt jokių to įrodymų, o tai reiškia, kad jie labai pasitiki savo gebėjimu apgaudinėti ir įsilaužti.“

Kai J. Tapperis paklausė, kas buvo tas šaltinis, A. Scaramucci pripažino, kad tai buvo prezidentas D. Trumpas.

„Kas jeigu tai buvo, kas jeigu tai buvo prezidentas, Jake’ai? – kalbėjo A. Scaramucci. – Vakar su juo kalbėjausi. Jis man paskambino iš „Air Force One“. Ir jis iš esmės man pasakė: „Ei, žinai, galbūt jie tai padarė. Galbūt jie to nepadarė“.

Keletas JAV žvalgybos tarnybų ataskaitoje padarė išvadą, kad Rusijos palaikomi programišiai nusitaikė į Demokratų nacionalinio komiteto ir Hillary Clinton kampanijos pirmininko Johno Podestos elektroninius laiškus, taip siekdami padėti D. Trumpui laimėti prezidento rinkimus.

Prezidentas kelis kartus atmetė šiuos kaltinimus ir pavadino tai prieš jį nukreipta „raganų medžiokle“, tačiau Federalinė tyrimų agentūra, Kongresas ir specialusis prokuroras Robertas Muelleris vis dar tiria D. Trumpo komandos tariamus ryšius su Rusijos pareigūnais.