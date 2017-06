Po buvusio FTB vadovo liudijimo D. Trumpas skelbia visišką savo išteisinimą

Ši ankstyvo ryto „Twitter“ žinutė buvo pirmoji D. Trumpo reakcija į J. Comey ketvirtadienio liudijimą Senato Žvalgybos komitete, kur jis kaltino prezidentą melu ir šmeižtu.

Tačiau J. Comey taip pat patvirtino, kad D. Trumpo atžvilgiu tyrimas nebuvo vykdomas.

„Nepaisant tokios daugybės neteisingų pareiškimų ir melo, visiškas ir absoliutus išteisinimas ... ir OHO, Comey nutekino!“ – rašė D.Trumpas.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!

