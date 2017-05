Po 22 žmones pražudžiusio teroro akto Mančesteryje suimtas įtariamasis

Sprogimas nugriaudėjo maždaug 22:35 vietos (00:35 Lietuvos laiku). Tikslios sprogimo detalės kol kas neaiškios. Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May sakė, kad jos „mintys yra su nukentėjusiais per šį siaubingą teroro aktą“.

BBC praneša, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 22 žmonių, sužeisti 59.

Po to, kai pasirodė pranešimai apie įtartiną paketą Mančesterio Arendale prekybos centre jame kilo panika, žmonės ėmė bėgti iš jo.

Policija prekybos centre sulaikė įtariamąjį 23- vyrą, kuris gali būti susijęs ir su prieš tai surengta ataka koncertų salėje.

„Kalbant apie vykstantį tyrimą dėl praėjusios nakties siaubingo išpuolio Mančesterio arenoje, galime patvirtinti, kad suėmėme 23 metų vyrą Pietų Mančesteryje“, – sakoma policijos pareiškime.

Saugumo tarnybos teigia žinančios teroristo tapatybę

Antradienio popietę Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May pareiškė, kad saugumo tarnybos ieško atsakymo į klausimą, ar užpuolikui buvo padedama.

T. May sakė, kad saugumo tarnybos mano žinančios užpuoliko tapatybę, bet negali viešinti jo pavardės. Po šio pareiškimo premjerė ruošiasi važiuoti į Mančesterį.

Patvirtinta vienos aukos tapatybė

Lankašyro koledžo atstovas patvirtino, kad viena iš vakar įvykdyto teroristinio išpuolio aukų – Leilande esančio Runshaw koledžo studentė.

Pasak koledžo atstovo, žuvusioji yra antrus metus koledže besimokiusi Georgina Callander.

„Su didžiuliu liūdesiu tenka pripažinti, kad viena iš pirmadienį Mančesteryje surengtos atakos aukų – Runshaw koledžo studentė. Georgina Callander į mūsų koledžą perėjo iš „Bishop Rawstorne“ mokyklos ir jau antrus metus mokėsi sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos kurse.

Reiškiame gilią užuojautą visiems G. Callander artimiesiems, draugams ir tiems, kuriuos palietė ši skaudi netektis“, – skelbiama pranešime.

Koledžo vadovybė patikino suteiksianti visą būtina paramą, kurios tik gali prireikti šiuo tragišku momentu.

Socialiniuose tinkluose merginos draugai pradėjo dalintis atsisveikinimo žinutėmis.

To my beautiful best friend I hope you rest in peace my darling 💛 I love you so much and will always miss you 💔 #manchesterattack pic.twitter.com/4CNlkNxoC9

— Sophie ⚢ (@Sophie_Jauregui) May 23, 2017

Socialinėse medijose pasklido koncerte dalyvavusių ir po bombos sprogimo dingusių žmonių nuotraukos. Jų artimieji prašo visų žmonių pagalbos ir ieško dingusiųjų visais įmanomais būdais.

Teroristas žuvo atakos metu

Policija taip pat skelbia, kad teroristas, kuris nešėsi bombą kuprinėje, žuvo per teroro aktą. Mančesterio policija mano, kad teroristas veikė vienas, tačiau tikrina, ar jis nebuvo didesnio teroristų tinklo dalimi.

„Užpuolikas, galiu patvirtinti, žuvo arenoje. Mes manome, kad teroristas nešėsi savadarbę bombą, kurią detonavo koncerto metu“, - sakė I. Hopkinsas.

Liudininkai praneša, kad per ataką galėjo būti detonuoti du sprogmenys, nors kol kas patvirtintas tik vienas sprogimas. Netrukus po sprogimo policija aptiko dar vieną įtartiną paketą ir jį detonavo, tačiau paaiškėjo, jog tai nebuvo sprogmuo.

A. Grande jaučiasi palūžusi

Ariana Grande per išpuolį nenukentėjo, tai po išpuolio pranešė jos atstovai.

Dainininkė skelbia esanti sukrėsta ir palūžusi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Užfiksuota sprogimo akimirka:

Vaizdo įrašas iš koncerto salės po sprogimo:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE— ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Buvęs kovos su terorizmu saugumo tarnybos vadovas: tai gali būti dar ne pabaiga Buvęs Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu saugumo tarnybos vadovas Chrisas Phillipsas BBC teigė, kad ataka surengta ganėtinai profesionaliai ir įspėjo, kad tai potencialiai gali būti dar ne pabaiga. „Būčiau labai nustebintas, jei buvo tik vienas savižudžio diržas, būčiau labainustebintas, jei panaudotas tik vienas sprogmenų komplektas, be jokios abejonės, būčiau tikrai nustebintas, jei tik vienas asmuo buvo įtrauktas į visa tai“ – teigė Ch. Phillipsas. A. Merkel žada kartu su Didžiąja Britanija kovoti su terorizmuVokietijos kanclerė Angela Merkel antradienį po 22 gyvybes nusinešusio teroristinio išpuolio Didžiosios Britanijos Mančesterio mieste išreiškė liūdesį ir teigė esanti sukrėsta. Kanclerė taip pat žadėjo kovoti su žmonėmis, atliekančiais tokius nesuvokiamus veiksmus, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.„Ši įtariama teroristinė ataka tik sustiprins mūsų pasiryžimą ir toliau kovoti kartu su mūsų draugais britais prieš asmenis, planuojančius ir vykdančius tokius nežmoniškus veiksmus. Patikinu Didžiosios Britanijos žmones: Vokietija stovi jūsų pusėje“, - teigė A. Merkel. Ataka nusinešė 22 žmonių gyvybes, tarp jų - vaikų ir jaunuolių. Dar 59 asmenys buvo sužeisti. Pats sprogdintojas taip pat žuvo. Terorizmo ekspertas: abejoju, ar tai buvo „vienišas vilkas“Saugumo ir terorizmo ekspertas Afshinas Shahis sakė BBC „labai abejojantis“, kad ataka buvo įvykdyta vadinamojo „vienišo vilko“, pridurdamas, kad ši ataka buvo labai panaši į kitus Europoje įvykdytus išpuolius.Pasak jo, iki šiol niekas iš vadinamosios „Islamo valstybės“ neprisiėmė atsakomybės už šį išpuolį. Tačiau socialinių paskyrų savininkai, susiję su šia teroristine grupuote, džiaugėsi bombos sprogimu Mančesteryje ir įspėjo, kad atakų bus daugiau ir kitose Europos miestuose.A. Shahis sako, kad yra svarbu kalbėti apie šią ataką, nes saugumo tarnybų galimybės yra ribotos.Pasak jo, problema yra ne tik saugumo, bet ir politinė, kultūrinė, ideologinė ir psichologinė.Jo teigimu tam, kad būtų tinkamai atsakyta į šią problemą, reikia „praplėsti mūsų akiratį“. Londone sustiprintos policijos pajėgosPo teroro akto Mančesteryje Londone sustiprintos policijos pajėgos. Metropoliteno policijos komisarė Cressida Dick pranešė, kad daugiau policijos pareigūnų patruliuos Londone po teroro akto Mančesteryje. D. Trumpas teroristus pavadino „piktavaliais nevykėliais“ „Nekalti žmonės, gyvenantys ir besidžiaugiantys gyvenimu buvo nužudyti piktavalių nevykėlių“, - sakė JAV prezidentas Palestinoje per bendrą spaudos konferenciją su Palestinos vadovu Mahmudu Abbasu. „Nevadinsiu jų monstrais, nes jiems patiktų šis terminas. Jie manytų, kad toksįvardijimas yra puikus. Nuo šiol vadinsiu juos nevykėliais, nes tokie jie yra iš tiesų. Jų bus daugiau, bet jie yra nevykėliai, nepamirškite to. Mūsų visuomenė negali toleruoti kraujo praliejimo tęsimosi. Ši iškreipta ideologija turi būti visiškai sunaikinta.“ – apie išpuolį Mančesteryje pasisakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Sprogimą įvykdė mirtininkasAnglijos šiaurės vakariniame Mančesterio mieste 22 žmonės žuvo sprogdintojui mirtininkui detonavus savadarbį sprogstamąjį įtaisą JAV popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncerte, antradienį pranešė policija.Policijos teigimu, pirmadienio vakarą įvykęs sprogimas sužalojo dar kelias dešimtis žmonių. Pareigūnai nurodė, kad tarp žuvusiųjų buvo vyras, detonavęs sprogstamąjį įtaisą.Teismo ekspertai aiškinasi, ar užpuolikas turėjo bendrininkų, sakė Mančesterio policijos vyriausiasis konsteblis Ianas Hopkinsas. Jis nepateikė jokios informacijos apie asmenį, surengusį sprogdinimą.Pareigūnas sakė, kad tarp žuvusiųjų yra vaikų, tačiau nepateikė daugiau detalių apie aukas.Pasak I.Hopkinso, šiuo metu pareigūnai laiko šį incidentą laikoma teroristiniu aktu, kol „gausime kitokios informacijos“. Vietos greitosios pagalbos tarnyba pranešė, kad į ligonines pristatyti 59 nukentėjusieji.Kol kas neaišku, ar policija įtraukė sprogdintoją tarp 22 žmonių, žuvusių per nelaimę.„Galiu patvirtinti – užpuolikas žuvo arenoje. Manome, kad užpuolikas nešėsi savadarbį sprogstamąjį užtaisą ir detonavo jį, sukeldamas šį žiaurumą“, – pažymėjo I.Hopkinsas. D. Trumpas informuojamas apie teroro aktą MančesteryjeBaltųjų Rūmų atstovas spaudai Seanas Spiceris savo tviterio paskyroje pranešė, kad JAV Nacionalinio saugumo komanda suteikia informaciją JAV prezidentui Donaldui Trumpui apie išpuolį Mančesteryje. V. Putinas: Rusija pasiruošusi glaudžiau bendradarbiauti su JK po atakos MančesteryjeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad jo šalis pasiruošusi glaudžiau bendradarbiauti su Didžiąja Britanija kovos su terorizmu srityje po „nežmoniškos“ atakos Mančesteryje, antradienį pranešė Kremlius.Sprogimas, pirmadienio vakarą driokstelėjęs Mančesterio arenoje baigiantis JAV popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncertui, užmušė mažiausiai 22 žmones, tarp jų numanomą sprogdintoją. Dar mažiausiai 59 žmonės buvo sužeisti, nurodė, policija ir medikai.„Ryžtingai smerkiame šį cinišką, nežmonišką nusikaltimą. Tikimės, kad jo užsakovai neišvengs pelnytos bausmės“, – sakoma Kremliaus paskelbtoje V.Putino užuojautos telegramoje, adresuotoje Britanijos ministrei pirmininkei Theresai May.„Rusijos valstybės vadovas patvirtino esantis pasiruošęs didinti bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje su partneriais britais tiek dvišaliu lygmeniu, tiek platesnių tarptautinių pastangų pagrindu“, – sakoma Kremliaus pranešime. Prancūzijos prezidentas ataką pasmerkė, JAV pirmoji ponia reiškia užuojautąIšplatintame Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškime rašoma: „jis britų žmonėms išreiškia Prancūzijos užuojautą ir rūpestį“. Jis pasmerkė šią „mirtiną ataką“Tuo metu pirmoji JAV ponia Melania Trump išreiškė užuojautą savo tviterio paskyroje: „mano mintys ir maldos skirtos Mančesterio šeimoms“. „Islamo valstybės“ rėmėjai džiūgauja Nors oficialiai dar niekas neprisiėmė atsakomybės už teroro ataką Mančesteryje, „Islamo valstybės“ rėmėjai džiaugėsi šia teroro ataka socialinėse medijose.„Islamo valstybės“ rėmėjai pavadino bombos sprogimą „pergale prieš Vakarų kryžiuočius“. Viename vaizdo įraše angliškai kalbantis rėmėjas laikė lentelę su užrašu „Manchester“ ir teroro akto data. Mančesterio gatvėse - ginkluoti policininkaiGinkluoti policininkai patruliuos mieste, iš viso antiterorizmo operacijoje dirba 400 policijos pareigūnų. Keliai ir toliau bus užblokuoti, o Viktorijos stotis bus uždaryta, kol nebus atidžiai patikrinta. Teroristas žuvo arenojeMančesterio policijos vadovas Ianas Hopkinsas sakė, kad aukų skaičius išaugo iki 22, tarp jų buvo ir vaikai. Mančesterio policija tiki, kad ataka buvo įvykdyta vieno asmens. Tačiau policijos prioritetas dabar - išsiaiškinti, ar teroristas veikė vienas, ar buvo didesnio tinklo dalimi, praneša SkyNews.Jis patvirtino, kad teroristas žuvo arenoje ir paprašė nespekuliuoti dėl užpuoliko tapatybės. Vyriausybė šaukia skubų pasitarimąBritanijos premjerė sakė, kad vyriausybė stengiasi išsiaiškinti „visas incidento, kurį policija laiko piktinančia teroro ataka, detales“Vėliau šiandien Th.May pirmininkaus skubiai šaukiamam vyriausybės ypatingojo komiteto (COBRA) posėdžiui. Ji ir kiti kandidatai laikinai sustabdė artėjančių rinkimų agitacijos kampanijas. L. Linkevičius britų ministrui žada prisidėti prie kovos su terorizmuUžsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Lietuva tęs bendradarbiavimą su Britanija ir tarptautine bendruomene kovojant su terorizmu.Tokią poziciją ministras išsakė reikšdamas užuojautą Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriui Borisui Johnsonui dėl Mančesteryje per koncertą įvykdyto išpuolio.„Smerkiame šį teroro aktą ir reiškiame solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis ir vyriausybe. Aktyviai tęsime bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste ir tarptautine bendruomene kovojant su terorizmu. Stiprybės visiems nukentėjusiems nuo šio šiurpaus išpuolio“, – laiške rašo ministras L.Linkevičius.Užsienio reikalų ministerija susisiekė su ambasada Jungtinėje Karalystėje dėl išpuolio Mančesteryje. Šiuo metu neturima duomenų, kad per išpuolį būtų nukentėję Lietuvos piliečiai, informavo ministerija. D. Grybausakitė pasmerkė teroro išpuolį MančesteryjeLietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė nuoširdžią užuojautą Jos Didenybei Didžiosios Britanijos Karalienei Elžbietai II dėl baisaus teroristinio išpuolio Mančesteryje, pareikalavusio daug nekaltų žmonių gyvybių.Šalies vadovė griežtai pasmerkė šį žiaurų ir niekaip nepateisinamą, aukų nesirenkantį smurtą bei išreiškė tvirtą Lietuvos solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis.Prezidentė savo ir visos šalies žmonių vardu palinkėjo stiprybės ir ištvermės aukų šeimoms ir artimiesiems, taip pat sveikatos nukentėjusiesiems, pranešė Prezidentės spaudos tarnyba. V. Pranckietis savo ir Seimo vardu išreiškė užuojautą Jungtinei Karalystei.„Lietuvos Respublikos Seimo ir savo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Jungtinei Karalystei. Esame sukrėsti kruvinojo įvykio Menčesteryje, nusinešusio nekaltų žmonių gyvybes. Nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų artimuosius, tvirtybės linkime nelaimės paliestiems žmonėms ir reiškiame solidarumą kovoje su terorizmu“, – sakė Seimo Pirmininkas. S.Skvernelis po išpuolio Anglijoje: būtina stiprinti vidaus saugumąLietuvos vadovai antradienį pasmerkė išpuolį Anglijos Mančesterio mieste, kur per sprogimą koncerto metu žuvo 19 žmonių. Premjeras Saulius Skvenrelis sako, kad ši ataka rodo, jog būtina stiprinti vidaus saugumą.„Tokių išpuolių nuspėti negalima, bet galime tik stiprinti vidaus saugumą - alternatyvos nėra. Viena aišku - teroras niekada nelaimės prieš laisvus žmones“, - teigia premjeras.Jo teigimu, išpuolis įvykdytas išpuolis prieš Vakarų simbolį - gyvenimu besidžiaugiančius jaunus žmones, kuriems viskas buvo dar prieš akis, taikytasi ciniškai ir tikslingai į jauniausią - paauglių - auditoriją, dalyvavusią koncerte.Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą karalienei Elžbietai II. Šalies vadovė pasmerkė „žiaurų ir niekaip nepateisinamą, aukų nesirenkntį smurtą bei išreiškė tvirtą Lietuvos solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis“.Sprogimas nugriaudėjo JAV popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncerte apie pusę pirmos nakties Lietuvos laiku. Britų pareigūnai tai vadina teroro ataka. Partijos stabdo rinkiminę kampanijąDvi didžiausios JK partijos pranešė sustabdančios rinkiminę kampaniją po išpuolio Mančesteryje. Tiek Theresos May vadovaujami konservatoriai, tiek Jeremy Corbyno leiboristai stabdo agitacinę kampaniją. Tą patį pranešė ir liberalų demokratų partijos atstovai. Sustiprintos saugumo pajėgosAntradienį JK budės sustiprintos policijos pajėgos traukiniuose ir stotyse, skelbia D. Britanijos transporto policija Viešbučiai priglaudė bėgančiusSprogimas nugriaudėjo pirmame iš numatytų trijų Arianos Grande koncertų JK jos turo po Europą ir Lotynų Ameriką metu. Salė buvo pilna klausytojų, daugiausia – jaunimo. Šalia esantys viešbučiai tapo prieglobsčio centru. Prie pat salės esantis Holiday Inn priglaudė iš koncerto bėgusius žmones. Taksi ir vietiniai gyventojai nemokamai parvežė nenukentėjusius koncerto dalyvius namo. Prašoma Mančesterio žmonių paaukoti kraujo Kruviniausia teroro ataka per dešimtmetįJei įtarimai, kad tai yra teroro išpuolis pasitvirtins, tai bus kruviniausia tokia ataka Jungtinėje Karalystėje per dešimtmetį, skelbia guardian.co.uk. Paskutinį kartą tokio masto išpuolis JK sukrėtė 2005 metais, kuomet atakuoti Londono metro. Paramą ir užuojautą išreiškė Škotijos pirmoji ministrė N. Sturgeonhttps://twitter.com/NicolaSturgeon/status/866834111264161792 Sprogimas nugriaudėjo koncerto pabaigojeManoma, kad sprogmuo detonuotas ne arenos viduje, tačiau lauke, prie pat išėjimo, kai žmonės rikiavosi prie durų koncertui pasibaigus, rašo BBC. Bomba sprogo, kai A. Grande jau buvo palikusi sceną, skelbia CNN. Į įvykio vietą atskubėjo 60 greitosios pagalbos automobilių https://twitter.com/NWAmbulance/status/866852854975406081

Suspenduota rinkimų kampanija

Th. May po išpuolio suspendavo savo rinkiminę kampaniją. „Dirbame visu pajėgumu, kad kuo greičiau išsiaiškintume visas įvykio aplinkybes“, – teigė premjerė.

Nepatvirtintais duomenimis, ataką galėjo įvykdyti savižudis sprogdintojas.

„Facabook“ po išpuolio aktyvavo saugumo patikros funkciją.

Liudininkai praneša apie po sprogimo kilusią paniką. Andy Holey BBC tvirtino, kad atvyko prie koncerto salės pasiimti savo žmonos ir vaikų, kai nugriaudėjo sprogimas. „Kol laukiau, nugriaudėjo sprogimas ir nubloškė mane apie dešimt metrų nuo vienų durų, iki kitų“, – sakė A. Holey.

„Atsikėliau ir pamačiau gulinčius kūnus ant žemės. Mano pirma mintis buvo bėgti į vidų ir ieškoti šeimos. Kai jų neradau, puoliau laukan prie policijos ir ugniagesių ir ieškoti tarp išneštų kūnų. Galiausiai pavyko jas rasti sveikas ir gyvas“, – po išpuolio teigė vyras.

© Google Maps

Policija patarė žmonėms vengti lankytis netoli Mančesterio arenos. Netoliese esanti Viktorijos traukinių stotis buvo evakuota, visi reisai atšaukti.

„Eismo sutrikimai tikėtini iki pat dienos pabaigos“, – sakoma Nacionalinių geležinkelių pranešime.

Praėjus kelioms valandoms po numanomos atakos policija parke netoli arenos sunaikino įtartiną daiktą valdomu sprogdinimu. Vis dėlto paaiškėjo, kad ten tebuvo palikti rūbai, nurodė pareigūnai.

Į nelaimės vietą buvo pasiųsta daugybė greitosios pagalbos automobilių ir sprogmenų ekspertų grupė. Miesto gyventojai priėmė į savo namus nakvoti koncerto klausytojus, įstrigusius mieste, kai buvo sustabdytas traukinių eismas.

Britanijos premjerė Theresa May pasmerkė „piktinančią teroristinę ataką“.

„Visos mūsų mintys su aukomis ir paveiktų žmonių šeimomis“, – sakoma jos pranešime.

23 metų A.Grande nėra žinoma dėl kokių nors politinių pažiūrų, o į jos koncertus daugiausiai renkasi paaugliai ir vaikai.

„Palūžusi, – po šio išpuolio dainininkė parašė „Twitter“. – Reiškiu užuojautą iš pačių širdies gelmių. Neturiu žodžių.“

Šis išpuolis yra daugiausiai gyvybių nusinešusi ataka Britanijoje nuo 2005 metų.

Lidso mieste gyvenantis Gary Walkeris sakė BBC radijo 5-ajam kanalui, kad per sprogimą skeveldra jam pataikė į koją, o jo žmona buvo sužeista į pilvą, kai jie laukė iš koncerto išeinančių savo dukrų.

„Išgirdome, kaip prasidėjo paskutinė daina, tada staiga blykstėlėjo didžiulis žybsnis, pasigirdo trenksmas ir pasklido dūmai“, – sakė vyras.

Mančesterio arena nurodė, kad sprogimas įvyko „šalia pastato, viešoje erdvėje“.

Koncerte buvusi aktorė Isabel Hodgins sakė televizijai „Sky News“: „Visus buvo apėmusi panika, ant laiptų kilo spūstis.“

„Kai mes ėjome lauk, koridorius buvo pilnas, atsidavė degėsiais, buvo gana daug dūmų“, – pridūrė ji.

„Tai tiesiog sukrečiama; jaučiamės smarkiai sukrėsti. Mums tiesiog pasisekė, kad saugiai ištrūkome“, – sakė aktorė.

Koncertas Mančesteryje buvo trečias per A.Grande gastroles „The Dangerous Woman Tour“. Dainininkė per jį reklamuoja savo trečiąjį studijinį albumą „Dangerous Woman“.

A.Grande pirmąkart išgarsėjo 2010 metais, vaidindama televizijos vaikams „Nickelodeon“ komiškame seriale „Victorious“.

23 metų A.Grande vėliau vaidino keliuose serialuose, įskaitant „iCarly" ir pradėjo solinę karjerą.

Jos turas prasidėjo vasarį Finikse. Po koncerto Mančesteryje turėjo įvykti dar keli atlikėjos pasirodymai Europos šalyse, įskaitant Belgiją, Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją ir Prancūziją. Toliau A.Grande turas turėtų persikelti į Ameriką ir Aziją.

Mančesteris yra 260 km į šiaurės vakarus nutolęs nuo Londono. Miestą 1996 metais sukrėtė Airių respublikonų armijos (IRA) surengtas sprogdinimas, per kurį nukentėjo didelė dalis Mančesterio centro. Nors gyvybių šis incidentas nepareikalavo, buvo sužeista per 200 žmonių.

