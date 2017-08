39 metų prezidentas ir jo žmona Brigitte savaitgalį pasiėmė auginti juodą labradoro ir grifono mišrūną, kuriam davė Nemo vardą – kapitono iš Jules'io Verne'o „Dvidešimties tūkstančių mylių po vandeniu“ garbei.

Nemo, kuris yra vyresnis nei metų, bet dvejų metų dar neturi, buvo paimtas iš pamestų šunų prieglaudos. Pirmadienį jis buvo pastebėtas lankstantis aplink Eliziejaus rūmus su raudonu antkakliu, atidžiai stebint sargybai.

Po karo visi Prancūzijos prezidentai laikė šunis ir leisdavo jiems lakstyti po didelius rūmų sodus.

Dauguma prezidentų rinkdavosi labradorus, bet Antrojo pasaulinio karo didvyris Charles'is de Gaulle'is turėjo mažutį korgį, padovanotą Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth II. Susiję straipsniai: Sąskaita už E. Macrono makiažą verčia jį raudonuoti E. Macronas įgėlė Lenkijai dėl nesutarimų su ES

Nemo pakeitė labradorą Philae, pavadintą pagal Europos kosmoso agentūros zondą, 2014 metais nusileidusį ant kometos 67P/C-G. Tą šunį ankstesniam prezidentui Francois Hollande'ui dar visai mažą padovanojo Monrealyje gyvenantys prancūzų karo veteranai.

Kitoje Atlanto pusėje daugybė rašalo buvo išeikvota aprašinėjant buvusio JAV prezidento Baracko Obamos šunis Bo ir Sunny.











