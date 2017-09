Pietų Korėjos kariuomenė surengė pratybas, per kurias imituota ataka prieš Šiaurės Korėjos branduolinį objektą ir smogta imituotiems taikiniams Rytų jūroje, rašoma agentūros pranešime, kuriame cituojamas Jungtinis štabų vadų komitetas. „Pratybos surengtos reaguojant į Šiaurės Korėjos įvykdytą šeštą branduolinį bandymą... Jose panaudoti naikintuvai F-15K ir šalies balistinė raketa „Hyunmoo“, – priduriama jame. Susiję straipsniai: JAV įspėjo Pchenjaną: pasirengusios naudoti savo branduolinius ginklus Rusija betikslėmis laiko naujas sankcijas Šiaurės Korėjai Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad atstumas iki imituotų taikinių buvo analogiškas nuotoliui iki Šiaurės Korėjos branduolinio komplekso Pungjė-ri, esančio kalnuotoje vietovėje šalies šiaurės rytuose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pažėrė kritikos Seului. „Pietų Korėja pradeda suprasti, kaip aš jiems ir sakiau, kad jų nuolaidžiavimo kalba su Šiaurės Korėja nebus veiksminga – jie supranta tik vieną dalyką!“ – sakė jis. Jungtinės Valstijos perspėjo, kad gali surengti „didžiulį karinį atsaką“, reaguodamos į grėsmes iš Pchenjano. Ženklai rodo, kad bus dar bandymų Vėliau pirmadienį Pietų Korėjos gynybos ministerija pareiškė, kad aptiko indikacijų, jog Šiaurės Korėja ruošiasi paleisti daugiau raketų. „Mes ir toliau matome ženklus, kad greičiausiai bus daugiau balistinių raketų paleidimų. Mes taip pat manome, kad Šiaurės Korėja galėtų paleisti tarpžemyninę balistinę raketą“, - parlamentui sakė ministerijos atstovas Changas Kyung-soo. Pietų Korėjos Gynybos ministerijos pareigūnai taip pat informavo šios šalies parlamentą, kad Šiaurės Korėjos šio sekmadienio branduolinio bandymo galingumas buvo maždaug 50 kilotonų. Tai reikštų, kad sprogimas buvo penkiskart galingesnis už ankstesnį Šiaurės Korėjos branduolinį bandymą, kuris buvo atliktas pernai rugsėjį, ir daugiau kaip triskart galingesnis už JAV atominę bombą, 1945 metais nušlavusią Hirošimą Japonijoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.