Pratybose Rytų (Japonijos) jūroje, be kitų laivų, dalyvavo 2 500 t fregata „Gangwon“, 1 000 t patrulinis laivas ir 400 t laivai su valdomosiomis raketomis, sakoma karinio jūrų laivyno pareiškime.

„Jeigu priešas surengs kokią nors provokaciją virš vandens ar po vandeniu, mes nedelsdami smogsime atgal ir palaidosime juos jūroje“, – sakoma 13-osios kovinės grupės vado kapitono Choi Young-chano pareiškime. Sekmadienį Šiaurės Korėja išprovokavo pasaulinį aliarmą įvykdydama kol kas galingiausią savo branduolinį bandymą. Pasak Pchenjano, tai buvo vandenilinė bomba, kurią gali nešti tolimojo nuotolio raketa. Susiję straipsniai: Kinai įsiutę dėl Šiaurės Korėjos, tačiau turi nedaug pasirinkimų JAV ir Pietų Korėjos prezidentai sutarė neberiboti Seulo raketų užtaiso masės Pirmadienį Pietų Korėjos kariškiai paleido balistinių raketų salvę, imituodami ataką prieš Šiaurės Korėjos branduolinių bandymų poligoną. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Pietų Korėjos lyderis Moon Jae-Inas vėlai pirmadienį per pokalbį telefonu susitarė panaikinti 2001 metų dvišale sutartimi nustatytus apribojimus dėl Pietų Korėjos raketų kovinių užtaisų masės. D.Trumpas taip pat sakė, kad nori pritarti „daugelio milijardų dolerių vertės“ JAV ginklų ir įrangos pardavimui Pietų Korėjai, nurodoma Baltųjų rūmų pareiškime. Įtampa Korėjos pusiasalyje smarkiai padidėjo po virtinės Šiaurės Korėjos raketų, įskaitant dvi tarpžemynines balistines raketas (ICBM), paleidimo. Išbandęs ICBM, Pchenjanas, regis, įgijo galimybių smogti didelei JAV žemyninės teritorijos daliai.

