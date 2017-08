Ugniagesių atstovė Karina Stankowska pranešė, kad traukiniai susidūrė trečiadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Smentovo Graničnės miestelyje Pamario vaivadijoje. Incidento metu nuo bėgių nuriedėjo septyni iš 11 keleivinio traukinio vagonų.

Televizija TVN24 citavo ugniagesių atstovą Pawelą Fratczaką, sakiusį, kad per avariją nukentėjo 21 žmogus, bet nei vieno jų būklė nebuvo sunki. Keturi vaikai buvo išgabenti į ligoninę, vienas jų – sraigtasparniu, pridūrė atstovas.

Valsčiaus vadovė Anita Galant sakė TVN24 mačiusi keturis žmones ant neštuvų, o ugniagesiai gelbėjo kitus keleivius iš sudaužytų vagonų.

Lenkijos geležinkelių bendrovė PKP PLK nurodė, kad keleiviniu traukiniu važiavo apie 200 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.