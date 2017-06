Šūvius paleido žmogus, turimais duomenimis ėmęs šaudyti pusiau automatiniu šautuvu. Jis paleido daugiau kaip pusšimtį šūvių ir netrukus buvo suimtas.

„Fox News“ kiek vėliau pranešė, kad pašautas buvo dar vienas Kongreso narys – Republikonas Rogeris Williamsas. Vėliau ši informacija buvo paneigta.

Incidentas įvyko per treniruotę, kuriuos metu buvo ruošiamasi labdaringoms beisbolo rungtynėms. Treniruotėje dalyvavo ir Kongreso nariai.

Policija pranešė, kad įtariamasis užpuolikas buvo suimtas.

Liudininkas rašė „Twitter“ socialiniame tinkle, kad šaudynes vyko per kongreso beisbolo komandos treniruotę.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad atakos vietoje dirba gausios policijos pajėgos.

Senatorius Mike'as Lee pranešė „Fox News“, kad S. Scalise'as buvo pašautas į klubą ir pavojus jo gyvybei negresia.

Tuo metu Baltųjų rūmų atstovas spaudai Seanas Spiceris parašė „Twitter“, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo informuotas apie situaciją Virdžinijoje.

