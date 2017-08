Pasak pareigūnų, Indijoje, Bangladeše ir Nepale, kur smarkios liūtys prasidėjo nuo rugpjūčio 10-osios, jau rasti 1 009 žuvusieji. Nelaimės zonose dirba tūkstančiai karių ir gelbėtojų.

Trečiadienį 26 lavonai buvo rasti smarkiai nukentėjusioje Indijos rytinėje Biharo valstijoje, kur žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 367, sakė valstijos nelaimių valdymo departamento aukšto rango pareigūnas Anirudhas Kumaras.

„19-oje valstijos rajonų tebėra beveik 11 mln. paveiktų žmonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis ir pridūrė, kad 450 tūkst. evakuotų gyventojų prisiglaudė valstybinėse prieglaudose.

Kaimyniniame Utar Pradeše potvyniai užliejo beveik pusę šios didžiulės, 220 mln. gyventojų – daugiausiai Indijoje – turinčios valstijos teritorijos.

Nelaimių valdymo agentūros atstovas T.P. Gupta naujienų agentūrai AFP sakė, kad žuvo 82 žmonės ir kad potvyniai paveikė daugiau kaip 2 mln. gyventojų.

Ši valstija ribojasi su Nepalu, kur žuvo 146 žmonės ir buvo sunaikinta 80 tūkst. namų. Jungtinės Tautos (JT) potvynį vadina didžiausiu per 15 metų.

Nepalo vidaus reikalų ministerija perspėjo, kad žuvusiųjų skaičius gali didėti, nes gelbėtojų komandos pasiekia atokesnius šios neturtingos, kalnuotos valstybės rajonus.

Indijos šiaurės vakaruose esančiame Himalajų regione liūčių sukeltos nuošliaužos pareikalavo 54 gyvybių. Daugumą jų pasiglemžė viena didžiulė purvo nuošliauža, nusinešusi du autobusus.

Padėtis pamažu taisosi dviejose rytinėse Indijos valstijose – Vakarų Bengalijoje ir Asame, bet juose stichija pareikalavo 223 žmonių gyvybių.

Potvyniai Asame – antra jų banga per mažiau nei keturis mėnesius – padarė didžiulę žalą, pražudė 71 žmogų. Be to, buvo padaryta nemenka žala vietos laukinei gyvūnijai; žuvo mažiausiai vienas Bengalijos tigras ir 15 retų šarvuotųjų raganosių.

Vakarų Bengalijos žemumose žuvo 152 žmonės; šimtai tūkstančių gyventojų iš užlietų kaimų į vyriausybines pagalbos stotis pasitraukė valtimis ir savadarbiais plaustais.

Kaimyniniame Bangladeše vandens lygis Brahmaputros ir Gangos upėse pamažu krenta iki normalaus.

Vyriausybinė atsako į nelaimes institucija ketvirtadienį pranešė, kad šalyje žuvo 137 žmonės ir kad potvyniai paveikė daugiau kaip 7,5 mln. gyventojų.

Per pirmą potvynių bangą, kuri liepos viduryje prasidėjo Indijos vakarinėse Gudžarato bei Radžastano valstijose ir keliose atokiose šiaurės rytų valstijose, žuvo beveik 350 žmonių.